Fútbol: Rafa Silveira pone su “9” a disposición del Avilés

“Avilés es una ciudad que tiene todo lo que necesita mi familia”, señala Rafael Silveira, nacido el 22 de febrero de 1990 en Sao Carlos, una ciudad del estado de Sao Paulo, donde empezó a jugar al fútbol. Se formó en la cantera del Corinthians, un grande del fútbol brasileño que le dio la oportunidad, cuando tenía de 18 años, de compartir entrenamientos con dos leyendas como Roberto Carlos y Ronaldo Nazario, que en 2010 y 2011 coincidieron en la recta final de sus carreras.

“Para un chaval que estaba empezando fue un orgullo increíble estar tan cerca de los que eran mis ídolos”, señala Silveira, que un año después, con 19, aceptó una cesión a un club de una liga tan exótica como la de Vietnam, donde fue campeón y empezó un largo peregrinaje que le llevó a varios equipos de Portugal y, últimamente, a España. Empezó con buen pie, ascendiendo con el Farense a la Segunda portuguesa, y sus 25 goles en el Sertanense llamaron la atención del Marítimo de Funchal, equipo de Primera División de la isla de Madeira.

“Ahí cometí el mayor error de mi carrera”, se lamenta Silveira, recordando el verano que siguió a su gran salto profesional: “Me fui de vacaciones a Brasil, después de mucho tiempo, me descuidé con las comidas y volví a Portugal fuera de peso. Nada más llegar, el presidente del Marítimo me quiso rescindir, pero le pedí una oportunidad. Lo intenté, pero a las pocas semanas me tuve que marchar. A veces, en la vida de un futbolista el tren solo pasa una vez y yo perdí ahí mi oportunidad”.

A Rafa Silveira no le quedó otro remedio que volver a la rueda del fútbol modesto, que incluyó en la temporada 2017-18 el salto al fútbol español, en el Zamora, de Tercera División. Las dos últimas campañas las pasó en equipos portugueses de Segunda B, la segunda cortada por la pandemia de coronavirus, que también condicionó su siguiente destino.

Silveira explica que “el pasado verano un amigo español, que es agente de futbolistas, me preguntó si me gustaría volver a jugar a España. Primero le dije que no porque sabía que había muchos contegios, acababa de nacer mi hija y tenía miedo. Pero me insistió con la oferta del Avilés, un equipo que quería luchar por el ascenso y que podía ser una buena oportunidad para mí. Le hice caso y acabé aceptando”.

El brasileño fichó por el Avilés sabiendo que lo iba a tener difícil para ser titular: “Vi que tenían a Natalio y Palanca, jugadores con una gran carrera, pero me dijeron que necesitaban un delantero de mis características y que podíamos jugar juntos”. Y, pese a que ha tenido poco protagonismo, no se arrepiente: “Estoy contento porque vine con el objetivo de ascender y estamos a un paso de conseguirlo. La ciudad y todas las personas de este club merecen estar un escalón más arriba”.

Aunque le pueda beneficiar deportivamente, Silveira lamenta la sanción de Natalio porque “es una persona espectacular. Alguna vez pude ayudar al equipo jugando juntos. Tanto Abraham como Luis Rueda me insisten en que soy un jugador importante, que cuando entro cambian los partidos. Porque puedo marcar. como frente al Llanera o el Vallobín, o ayudar a que otros compañeros lo hagan”.

Aunque teóricamente es el único “9” disponible para el domingo, Rafa Silveira no da por hecha su titularidad contra el Llanes: “No sería una decepción quedarme en el banquillo. El míster conoce muy bien a todos los equipos y si cree que no debo de jugar inicio es porque piensa que es bueno para el equipo. Mi voluntad no va a cambiar por eso. Lo importante es que el Avilés consiga el ascenso. Yo estoy preparado porque ya jugué partidos parecidos”.

Con esa experiencia y, atendiendo a lo ocurrido en estos play-off, avisa: “No jugaremos a buscar el empate. Ya se vio lo que les pasó al San Martín y a L’Entregu. Saldremos a ganar”. No quiere hablar todavía de su futuro, pero recalca que está muy contento en Avilés y en el club: “Diego Baeza es una persona seria, que está haciendo todo lo posible para que el Avilés esté donde se merece”.