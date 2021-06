Fisioterapia asturiana en la tierra de los Cárpatos: el ovetense Jorge Suárez ficha por la selección eslovaca

Eso debió pensar Jorge Suárez cuando, tras años de vinculación al Unión Financiera Balonmano Base Oviedo, esa cara menos amable que tiene a veces el deporte, los que lo dirigen, le pusieron las maletas en la puerta dejando, una vez más, a la empatía con las vergüenzas al aire, recibió la llamada de otro español que, en su momento, también había decidido hacer las maletas:

“Fernando Gurich es el director técnico de la Federación de balonmano de Eslovaquia. Nos conocemos desde hace años y sabe de mi trabajo, tanto el diario con los deportistas como a nivel de investigación y publicaciones. Se enteró que estaba sin equipo, me contó el proyecto y me convenció para que me uniera. No le costó mucho, la verdad: es muy ambicioso e ilusionante”, explica Suárez. Tras pedir permiso a la Federación Española -pertenecía a sus servicios médicos desde 2015- para poder desvincularse viajó a Eslovaquia para tener una primera toma de contacto y adquirir una idea más clara sobre el terreno sobre lo que se espera de su trabajo y en el estado en el que se encuentran las cosas en la actualidad:

“A diferencia de lo que puede pasar en otras federaciones en las que el director técnico marca casi todos los aspectos del funcionamiento, aquí nosotros principalmente vamos a trabajar, en principio, con los equipos de base, la selección promesas y los equipos femeninos. En mi caso voy a intentar consolidar lo que ya hay en cuanto a servicios médicos y poner a disposición de la Federación eslovaca toda mi experiencia, tanto en trabajo diario de club como en el de selección”, comenta.

La primera toma de contacto fue positiva. Una semana de estancia en tierras eslovacas conociendo sobre el terreno el proyecto que, tanto el presidente de la Federación de balonmano Jaroslav Holeša como su vicepresidente Ernö Kelecsényi han puesto en manos de Fernando Gurich desde la dirección técnica y del asturiano Jorge Suárez desde el apartado médico: “Estos primeros días fueron una toma de contacto, de conocer lo que hay y a las personas que trabajan allí y que han tenido la deferencia de contar conmigo . Les agradezco enormemente la confianza que han depositado en mí y en mi trabajo y espero responderles de la mejor manera posible”.

Jorge se desplazará a finales de mes a tierras eslovacas para participar con la selección masculina promesas masculina y femenina en un torneo amistoso. “Enfrentarse a selecciones tan importantes, nos va a dar una visión bastante completa del nivel en el que nos encontramos, tanto a nivel táctico como físico”, indica.

Un futuro que, en el medio plazo, está marcado con letras de oro en el país ya que Eslovaquia, junto a Hungría, serán los encargados de organizar el próximo Europeo de en 2022.