Sara Lolo, fuera de la selección tras diez años fiel a la cita

“Tengo un poco de disgusto, lógicamente, pero han sido 10 años ininterrumpidos y quiero quedarme con todo lo que he vivido, la gente que he conocido y el camino que hemos hecho”, manifestó Sara Lolo, que desea “la mejor de las suertes a la selección para seguir aumentando récords”. La gijonesa reconoce que “todo tiene sus ciclos, es algo natural”, y aunque le gustaría que no fuese su final con la selección reitera que se queda “con todas las cosas buenas que he vivido”.

La presencia asturiana se mantiene con Sara Roces y Marta Piquero, que ahora tendrán que luchar por ser una de las diez elegidas por Muñoz para el Europeo que tendrá lugar en la localidad portuguesa de Mealhada del 10 al 16 de octubre.

La convocatoria realizada por Ricard Muñoz cuenta con nada menos que siete jugadoras del Palau i Plegamans, campeón de la OK Liga y de la Copa de Europa: las porteras Laura Vicente y Anna Salvat y, Berta Busquets, Aina Florenza, Mariona Colomer, Laura Puigdueta y Carla Fontdegloria; y cuatro del Manlleu, vigente campeón de Copa de la Reina, la portera Anna Ferrer y Anna Casarramona, Ona Castellví y Joana Comas. Completan la convocatoria las dos jugadoras del Telecable Gijón Sara Roces y Marta Piquero y otras dos del Bigues i Riells: María Igualada y Marta Borrás. Las citadas realizarán una primera concentración en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat los días 23,24 y 25 del presente mes de julio y posteriormente del 13 al 15 y del 20 al 22 de agosto en el mismo lugar.

Piquero es habitual en la selección, pero Sara Roces, aunque ya ha participado en varias concentraciones no ha entrado todavía en ninguna convocatoria final. Sin embargo, la gran temporada realizada en la que la asturiana ha quedado como segunda máxima goleadora de la OK Liga femenina, solo superada por Aina Florenza, le hace albergar esperanzas de que esta vez sí podría estar entre las elegidas.