María Yenes, vicepresidenta de la Asturiana: “Hacía falta que la federación diera más visibilidad a la gente joven”

–¿Cómo ha encajado este nombramiento?

–La verdad que para mí es una satisfacción enorme. Dar visibilidad a la mujer en el fútbol asturiano es muy importante. Que me tengan en consideración para este cargo es estupendo. Será una bonita experiencia que voy a intentar disfrutar al máximo.

–A su pasado futbolístico se suma su experiencia en Administración y Dirección de Empresas. ¿Qué puede aportar un perfil como el suyo dentro de la federación?

–Me gusta lo que hago académicamente y me gusta ayudar. Al final, lo que quiero es la mejora generalizada del deporte y el femenino en especial. Hay que impulsarlo, dar un paso más. No se puede parar. Estoy con la máxima ilusión para aportar ideas y que todas las expectativas que tenemos se puedan cumplir.

–¿Alguna en especial?

–Fue todo muy precipitado, así que todavía es un poco pronto. Hablaremos con el presidente las propuestas que tengamos, pero que te tengan en cuenta ya es un paso muy importante. Seguramente ayudaremos a que el fútbol asturiano crezca.

–¿Hacía falta sangre nueva en la federación?

–Hacía falta que la federación diera más visibilidad a la gente joven. La mentalidad de hace años no es la misma que ahora. Sobre el fútbol femenino, que es lo que más me incumbe, aportar un poco de chispa. Estamos haciendo más ruido y las cosas están llegando. Cada vez hay más niñas quieren jugar a fútbol y eso es muy importante.

–¿Qué expectativas tiene a corto plazo como nueva vicepresidenta?

–Aún no he tenido mucho tiempo para pensarlo, pero todas positivas. Sobre todo, tranquilidad y dejar que las personas que estén a mi lado me guíen con su experiencia.

–¿En qué estado ve al fútbol asturiano femenino a día de hoy?

–Mejorando cada día un poco más. Lo estamos viendo en equipos como el Oviedo y el Sporting de Gijón. Están haciendo un buen papel, así que la prioridad es que estén en la primera categoría y suban ese punto más.

–¿Y al fútbol base?

–Es lo principal. Los niños me encantan, son pura vitalidad. Al final, son el futuro. Hay que tratar de que se diviertan jugando y cuidarlos mucho.

–¿Su presencia en la directiva de la federación aportará algo más al fútbol base y femenino asturiano?

–Trabajaremos para que las aportaciones y las mejoras sean generalizadas.

–Tuvo que retirarse la pasada temporada por molestias derivadas de una lesión sufrida en 2017, además de por motivos académicos. ¿Volverá a pisar un terreno de juego de forma profesional?

–A día de hoy es difícil. La situación es complicada. porque aún sigo teniendo molestias en ciertas acciones técnicas, pero poco a poco, quién sabe.