El sello asturiano del próximo Alcaraz

No pudo ver a Carlos Alcaraz tocar la gloria en directo. Iba en el vuelo de vuelta de Nueva York y se enteró de que el murciano levantó el US Open al mirar su teléfono al aterrizar. A su lado, una persona muy especial. ¿Quizá el próximo Alcaraz? “No sé, no sé. Lo que sí puedo decir es que Martín destaca por su buena actitud, cabeza y madurez: va a ser un gran profesional”. El que habla es el extenista asturiano y entrenador Esteban Carril (Gijón, 1977) pocas horas después de regresar de Estados Unidos a su domicilio, en Gijón.

Y habla sobre Martín Landaluce (Madrid, 2006), su pupilo más especial, promesa en firme de tenis español que sigue muy de cerca los pasos de Alcaraz, su referente. Los dos tienen una gran relación y compartieron entrenamientos y confidencias en Nueva York antes de que el murciano, ya el mejor tenista del mundo, tocase el cielo. Landaluce levantó el US Open junior solo dos días antes del gran día de Alcaraz. El logro cobra especial trascendencia porque el joven madrileño todavía está en edad de cadete. “La gente del tenis lo tiene fichado desde hace años, aunque ahora está empezando a sonar más. Destaca por su envergadura (1,91 metros), tiene buenos golpes, un gran saque y un enorme revés. Tiene una gran capacidad de trabajo y compromiso por el deporte. Si no, no podría ganar un Grand Slam siendo cadete”, explica Carril, que fue tenista profesional y como entrenador ha trabajado con profesionales de la talla de Andy Roddick, Bautista o Johanna Konta. En estos momentos es uno de los técnicos de Landaluce, además del gallego Óscar Burrieza. El mundo del tenis tiene depositadas grandes esperanzas en Landaluce. Su nombre cada vez se escucha más en los corrillos del deporte de la raqueta. “Una de las cosas positivas del US Open es que Martín tenía presión de hacerlo bien y tuvo partidos muy difíciles”, asevera Carril, que destaca el buen feeling del madrileño con Alcaraz. “Se llevan fenomenal porque son dos chicos fáciles”. Landaluce venció en la final del US Open al belga Gilles Arnaud Bailli y coronó su gran torneo. “He tenido la suerte de trabajar con los mejores talentos de Inglaterra y Martín tiene algo especial”, incide el entrenador asturiano, testigo directo también de los días previos a la final que vivió Alcaraz, el gran protagonista. “Se lo merece. Debido al viaje solo pude ver la rueda de prensa que dio tras el partido y algún resumen, pero espero verlo entero pronto. Martín y yo nos pusimos muy contentos cuando nos enteramos de su victoria”. La proeza de Alcaraz sigue resonando. “Desde hace cuatro o cinco años se veía lo que podía pasar con Alcaraz, pero convertirse en el número uno más joven de la historia es muy sorprendente. Estamos hablando de palabras mayores. Solo está empezando: nos queda mucho por ver”, cree Carril, que no esquiva la comparación del murciano con Rafa Nadal. “Tienen muchas cosas en común, pero creo que Nadal solo hay uno y su longevidad no se había visto muchas veces en el tenis. Veremos a donde llega Alcaraz, pero la tendencia es buena”, finaliza Carril, el asturiano que vive más cerca del que quizá sea, más pronto que tarde, el próximo genio del tenis español.