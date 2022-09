Primer viaje para el Base

El Unión Financiera Base Oviedo quiere trasladar las buenas sensaciones de su importante victoria en la primera jornada en Vallobín ante el Boadilla (26-23) a su próxima vista a Zamora. El club ovetense afronta este sábado (18.00 horas) su primer encuentro fuera de casa de la temporada ante el Zamora Enamora en el Pabellón Manuel Camba. El conjunto castellano-leonés recibe a los asturianos tras encajar una abultada goleada en su estreno, cayendo por 43-26 ante el Amenábar, pero el resultado no debe llegar a engaños. Los zamoranos estuvieron en la Liga Asobal en la temporada 2017/18 y son unos habituales en la zona alta de la clasificación de División de Honor, por lo que será un encuentro de máxima exigencia para los de Ricardo Margareto, que quieren seguir en la zona alta de la tabla.

Por ello, en el conjunto carbayón no se fían. "Vienen de no hacer un gran partido y querrán demostrar que el primer día fue un espejismo, un paso en falso", advierte Gonzalo Carou, jugador del Base Oviedo, consciente del potencial de los zamoranos. Eso sí, el pívot argentino quiere aprovechar esa visita para mostrar las intenciones del club. "Nosotros iremos con todo, tenemos que demostrar que queremos estar en el grupo de arriba, de ser uno de los protagonistas de esta División de Honor Plata", cuenta el jugador del Base, que cree que la clave estará en "salir concentrados y con todo los primeros quince minutos porque si no les dejaremos crecer y es lo que no tenemos que hacer".

Sobre el estreno el fin de semana pasado ante el Ikasa Boadilla, Carou destacó que "lo más importante es la alegría de haber ganado. Era clave empezar con el pie derecho. Tuvimos muchos minutos de buen nivel". El pívot no pudo ocultar la felicidad de conseguir el primer triunfo del año, ya que "se está viendo el trabajo que llevamos hecho esta temporada", pero sin descuidarse. "No pudimos mantener esa intensidad los 60 minutos, es lo que hay que mejorar para el próximo partido", reconoce el jugador. Carou abunda en los puntos de mejora en los que debe focalizar el equipo. "En defensa todos estuvimos bien, estuvimos arropados y juntos. En la segunda parte nos hicieron daño entrando en carrera entre el 1 y el 2 y asumieron más lanzamientos y aunque no tenían mucho ángulo entraban igualmente. Por suerte, defendimos bien y en momentos importantes, el ataque funcionó, gracias a que tuvimos mucha movilidad. Metimos más goles que ellos, que es lo importante", explicó, con la mirada ya puesta en el encuentro ante el Zamora.