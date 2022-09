Consulta aquí la jornada en la Tercera Asturiana: crónicas, puntuaciones e imágenes

A continuación, todas las crónicas y resultados de la jornada en Tercera División

Avilés Stadium 0

Sporting B 3

Avilés Stadium: Javi Menes (1), Pedro Bayón (1), Expósito (1), Abraham Varela (1), Nahuel (2), Álex Muñiz (2), Fonseca (1), Víctor Valero (2), Omar Fernández (2), Gardel (2), Colucci (1).

Cambios: Coqui (1) por Fonseca, min.45; Adri Berredo (2) por Abraham Varela, min.45; Jairo Arobes (2) por Expósito, min.68; Aramo (2) por Omar Fernández, min.68; Marcos Novoa (1) por Nahuel, min.78.

Sporting B: Petr (1), Ebea (2), Argüelles (1), Pola (3), Lucas (2), Santamaría (3), Varane (3), Lionel (1), Damián (2), Enric (2), Ariel (2).

Cambios: Junior (1) por Enric, min.61; Trabanco (2) por Ariel, min.61; Nacho (2) por Santamaría, min.72; Tejón (2) por Damián, min.76; Aspra (2) por Varane, min.79.

Goles: 0-1, min.33, Santamaría. 0-2, min.38, Santamaria. 0-3, min.83, Lucas.

Árbitro: Villa Martín, de Oviedo. Amonestó a los locales Javi Menes, Fonseca, Expósito y Omar Fernández y a los visitantes y Ariel y Varane de los visitantes.

Muro de Zaro: unos 300 espectadores.

El Sporting B hizo gala de su vitola de favorito en Tercera RFEF y se llevó con contundencia el duelo ante el Avilés Stadium en el Muro de Zaro. Los de Dani Mori suman su segunda victoria consecutiva y recuperan sus mejores sensaciones.

Los avilesinos no se dejaron amedrentar por el nivel de la plantilla rojiblanca, que ayer tenía disponibles a todos sus efectivos, y salió al encuentro plantando cara a su rival. Pero, aunque las intenciones eran buenas, la ejecución no tanto, ya que no tuvo grandes llegadas durante la primera media hora.

A la media hora de encuentro, el Sporting B pisó el acelerador y puso el 0-1 en el marcador. Santamaría remató un centro raso al segundo palo que acabo en el fondo de la red. Pero el arreón gijonés no terminaría ahí. Cinco minutos más tarde, el propio Santamaría, mostrando una gran inteligencia, vio a Javi Menes muy alejado de su portero y disparó desde lejos al primer toque, sorprendiendo al guardameta y subiendo un nuevo tanto al electrónico.

La segunda parte fue más relajada, con el Sporting B siendo superior, pero conformándose con el 0-2 que lucía en el marcador. Pero los pupilos de Dani Mori supieron aprovechar un contragolpe muy bien trenzado por varios jugadores para que Lucas acabase de sentenciar en los últimos compases del encuentro.

Partido entretenido, con un Avilés Stadium que plantó cara hasta donde pudo pero que no fue capaz de frenar el potencial de un Sporting B que poco a poco va encontrándose con el buen juego y sus mejores sensaciones.

Luarca 1

Praviano 1

Luarca: Sergio (2); Chechu (2), Gonzalo (2), Nacho (2), Efrén (2); Jorcho (2), Mario Silva (3), Jorge (2), Gabri (2), Mario (3) y Nico (2).

Cambios: Samuel (2) por Efrén, min. 63. Pelayo (2) por Nico, min. 71. Barra (s. c.) por Mario Silva, min. 83. Patxi (s. c.) por Jorcho, min. 83.

Praviano: Alí (2); Mikel Busto (2), José Luis (2), Zapico (2); Luismi (2), Longo (3), Cayarga (2), Trelles (2), Damián (2); Santa (2) y Fran Martín (2).

Cambios:Ito (2) por Zapico, min. 52. Polo (1) por Damián, min. 67. Pablo (s. c.) por Luismi, min. 85.

Goles: 0-1, min. 5: Berto Cayarga, de penalti. 1-1, min. 48: Mario Silva.

Árbitro: Manuel Fernández (comité de Avilés). Amonestó al local Chechu y a los visitantes Mikel Busto, Luismi, Polo y Pablo.

La Veigona: 200 espectadores.

Empate entre el Luarca y el Praviano en un partido en el que los locales tuvieron el dominio en la primera parte y los visitantes, que se adelantaron de penalti nada más empezar el encuentro, apretaron más en la segunda. Mario Silva puso el gol del empate al inicio de la segunda parte.

Valdesoto 0

L’ Entregu 1

Valdesoto: Roberto Pérez (2); Álex Hornas (1), Jairo Fernández (1), Carlos Peña (2), Villoria (1); Dani Méndez (2), Róber (2), Miguel Peña (2), Viti (1), Álvaro Suárez (2) y Alberto Laviana (1).

Cambios: Dani Fernández (1) por Jairo Fernández, min. 46. Pibe (2) por Carlos Peña, min. 58.

L’Entregu: Alberto Benito (2); Dani (2), Jordán (3), Cristian Ferreiro (2), Berto Arias (2); Matías Fernández (2), Edu Florez (1), Manu Casariego (2), Velardi (1); Borja Prieto (2) y Borja Rodríguez (3).

Cambios: Ospina (1) por Velardi, min. 58. Leyder (1) por Manu Casariego, min. 65. Kike Fanjul (1) por Dani, min. 65.

El gol: 0-1, min. 43: Borja Rodríguez.

Árbitro: Andrés Aurelio González (comité de Avilés). Amonestó a los locales Roberto Pérez, Álex Hornas, Carlos Peña y Dani Méndez, y al visitante Berto Arias.

Villarea: 120 espectadores.

Partido disputado y entretenido el vivido en Valdesoto, con un L’ Entregu en teoría muy superior a los locales de Dani Castelao El conjunto visitante perdonó multitud de ocasiones en la primera parte, hasta que se adelantó al borde del descanso, en el minuto 43 del partido por medio de Borja Rodríguez, resultado que se iba a convertir en definitivo. El gol al borde del descanso sirvió de tranquilidad para el equipo visitante, que aún así trataba de buscar el segundo, que supondría la tranquilidad y a punto estuvo de lograrlo con la última de los primeros cuarenta y cinco minutos de juego. En la segunda parte siguió el dominio del equipo visitante, pero los cambios en el Valdesoto le dieron un poco más de oxígeno y peligro arriba, así el en 50 Viti para el Valdesoto tira a puerta, pero lo hace a las manos de Alberto Benito y en el 62 va a ser Pibe para los de Villarea el que remata a puerta y obliga a un paradón de Alberto Benito.

A L’Entregu le estaba costando un poco más llegar. La mejor oportunidad llegó en el 57 por medio de Jordán que remata de cabeza fuera, fallando lo que parecía el segundo del partido para L´Entregu y en el 87 Berto Arias lanza un penalti que había hecho Álvaro Suárez sobre Jordán y se le va alto, al larguero, lo que motivó una última jugada para el Valdesoto en el 89 por medio de un tiro de Isra Villoria a las manos de Alberto Benito y en el tiempo añadido un último córner a favor de los locales, subiendo a rematar hasta el meta local Roberto Pérez, pero sin peligro para L’Entregu, que perdonó y mucho en la primera mitad, falló un penalti, pero se llevó los tres puntos de Villarea.

Ceares 2

Condal 1

Ceares: Kike (1); Hugo Rodríguez (1); David (1), Camblor (1), Zuazua (1); Ferreiro (2), Llerandi (1), Mateo (1), Enol (1); Álvaro (1) y Madeira (2).

Cambios: Edu (1) por Hugo Rodríguez, en el min. 46; Juan Carlos (1) por Álvaro, min. 68; Ferrari (1) por Madeira, min. 75; Pablo Coutado_(s.c.) por Enol, min. 82 y Marcos Álvarez (s.c.) por Ferreiro, min. 82.

Condal: Mateo (1); Natan (1), Labrado (1), Juanma (1), Mati (1); Andrés Díaz_(1), Rueda (1), Piniella (1), Álvaro Roces (1); Darío (1) y Álvaro del Río (1).

Cambios: Sergio Funcasta (2) por Andrés Díaz, min. 46; Roberto Díaz (1) por Álvaro Roces, min. 46; Diego Cano (1) por Juanma, min. 46; Aarón (1) por Rueda, min. 55 y Álex Blanco (1) por Darío, min. 72.

Árbitro: Amonestó al local Madeira y al visitante Sergio Funcasta.

Goles: 1-0, min. 13: Madeira; 2-0, min. 28: Ferreiro y 2-1, min. 89: Sergio Funcasta.

La Cruz: Unos 400 espectadores.

El Ceares logró ante el Condal la primera victoria de la temporada al sacar el máximo rendimiento a la gran imagen mostrada durante la primera media hora de partido. Fue el tiempo que necesitó el conjunto gijonés para dejar encarrilado el triunfo gracias a los goles de Madeira y Ferreiro. Los de Noreña buscaron la reacción, especialmente, en la segunda parte. Acortaron diferencias demasiado tarde. Con el tiempo prácticamente cumplido, Sergio Funcasta transformó un penalti que no dio para que su equipo lograra sumar en La Cruz.

Entró fuerte al partido un Ceares que volvió a tener en Madeira a su referente en el área. El delantero de los gijoneses inauguró el marcador a los trece minutos y dio continuidad al que sería un comienzo clave para el devenir del encuentro. Antes de alcanzar la media hora, Ferreiro aumentó la cuenta y reivindicó el potencial de un equipo herido tras ver cómo se le había resistido el triunfo en las primeras dos jornadas de la competición.

No se arrugó el Condal, que aprovechó el descanso para buscar la remontada a base de renovar el once. Sergio Funcasta, Roberto Díaz y Diego Cano saltaron al campo para iniciar una segunda parte en la que los de Daniel Roces se estiraron, a costa de sufrir los contragolpes de un Ceares en busca del tercero. Acabó el conjunto de Noreña acortando diferencias, pero en los estertores del encuentro. Fue desde el punto de penalti. Funcasta transformó sin que diera tiempo para más ya en La Cruz. El triunfo permite tomar aire al Ceares, décimo con cuatro puntos, mientras que el Condal se queda penúltimo, con un solo punto.

Llanera 1

Lealtad 0

Llanera: Alejandro (3); Gil Zapico (3), Otía (0), Jorge (3); Mario (3), Amadou (1), René (3), Javi Sánchez (1), Viti (2), Fer Sánchez (3) y Mateu (2).

Cambios: Pablo Álvarez (3) por Viti, min. 79. Mundaka (s. c.) por Amadou, min. 79. Lucas (s. c.) por Javi Sánchez, min. 94

Lealtad: Porrón (1); Adri Díaz (3), Miguel Obaya (3), Rafa Felgueroso (3), Agus (2), Orbiz (2), Marcos Blanco (2), Ivanchu (2), Zucu (2); Álvaro Viña (2) y Colo (3).

Cambios: Álex (1) por Agus, min. 73. Meana (1) por Zucu, min. 73. Montequín (s. c.) por Marcos Blanco, min. 86. Monty (s. c.) por Miguel Obaya, min. 86.

El gol: 1-0, min. 80: Pablo Álvarez.

Árbitro: Pelayo Quirós (comité de Gijón). Expulsó al local Otía en el min. 19. Amonestó a los locales Jorge y Pablo Álvarez y a los visitantes Agus, Ivanchu, Álvaro Viña y Orbiz.

Pepe Quimarán: 340 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por Ángel García, que fue delegado del Llanera.

Victoria épica del Llanera ayer en el Pepe Quimarán ante el Lealtad (1-0). Los locales jugaron más de 70 minutos con un hombre menos por la expulsión de Otía y aún así pudieron llevarse el encuentro en el tramo final gracias a un gol de Pablo Álvarez, que marcó un tanto nada más entrar al terreno de juego.

El partido empezó con un ritmo trepidante, de poder a poder y sin apenas espacios en el pequeño campo del Llanera. Todo el encuentro discurrió con entrega y velocidad. El Lealtad, en los primeros siete minutos, se pudo adelantar gracias a dos ocasiones de Zucu.

La primera de ellas tiró fuera y la segunda la paró Alejandro, meta local. A los veinte minutos de partido Ivanchu se fue de Otía y cuando se disponía a encarar la portería de Alejandro el propio Otía lo derribó por detrás, viendo la roja directa, que fue protestada por los locales, entendiendo que no era ocasión manifiesta de gol.

La expulsión cambió el partido y le dio la iniciativa a los visitantes. En el minuto 40 Adrián Díaz probó suerte y Alejandro evitó el 0-1. El partido se fue al descanso con 0-0 en el marcador. El segundo tiempo fue muy intenso y meritorio para el Llanera, que no daba la sensación de estar con un hombre menos ante un equipo como el Lealtad. Los locales tuvieron ocasiones, alguna de ellas muy clara. Cuando faltaban diez minutos llegó la épica al Quimarán. El balón cruzó el área desde la derecha y Pablo Álvarez, que acababa de entrar, chutó fuerte ajustando su tiro al palo y llevando el delirio a los aficionados del Llanera. Al final, 1-0.

Llanes 2

Titánico 4

Llanes: Gabri (3); Álvaro Mier (1), Bruno (1), Richi (1), Borty (1); Prieto (1), Luisen (2), Cristofer (1), Ander (1); Bamba (1) y Riki (1).

Cambios: Ríos (2) por Cristofer, min. 53. Gael (1) por Ander, min. 53. Manu (1) por Borty, min. 60. Julián (1) por Riki, min. 70.

Titánico: Raúl (2); Alejandro (2), Álex (2), Álvaro Madrid (2), Nuño (2); Adrián (2), Pascual (2), Diego (2), Juan (3); Tomás Valentín (3), Mateo (3).

Cambios: Barbón (1) por Mateo, min. 69. Nicolás (2) por Juan, min. 75. Nelson (1) por Tomás Valentín, min. 65. Álvaro (1) por Adrián, min. 68.

Goles: 0-1, min. 7: Adrián. 0-2, min. 18: Tomas Valentín. 0-3, min. 46: Tomás Valentín. 0-4, min. 52: Mateo. 1-4, min. 61: Sergio Ríos, de penalti. 2-4, min. 73: Pablo Prieto

Árbitro: Rubén Darío (comité de Gijón). Amonestó a los locales Richi y Prieto y al visitante Mateo.

San José: 150 espectadores

El Titánico se llevó ayer una gran victoria en Llanes (2-4) en un partido dominado de principio a fin en el que casi no dio margen a los locales, claramente inferiores. Los llaniscos únicamente aparecieron en los últimos quince minutos de partido y lograron maquillar el resultado con dos goles. La actuación del portero local Gabri logró evitar una goleada que parecía inevitable. Prueba de la superioridad del Titánico es que en el minuto 52 ya iba ganando 0-4, gracias en parte a la genial actuación de Tomás Valentín, autor de un doblete y de numerosas jugadas de calidad que pudieron acabar en gol. Sergio Ríos maquilló el resultado de penalti en el 61 para el Llanes y poco después, en el 73, Pablo Prieto puso el definitivo 2-4 en una mañana con muchos goles.

Colunga 0

Covadonga 0

Colunga: Enol (3), Ordóñez (2), Yago (2), Davis (2), Fer Laserna (1), Estébanez (2), Moussa (1), Marcos Iglesias (1), Mathe (1), Dani_Corgo (2), Dominique (2).

Cambios: David Núñez (1) por Mathe, min.35; Mulero (3) por Estébanez, min.58; Juan Cueto (1) por Marcos Iglesias, min.58; Pablo Santos (s.c.) por Ordóñez, min.87; Remuñán (s.c.) por Moussa, min.87.

Covadonga: Bussmann (1), Ferrero (2), Figar (3), Morilla (2), Pablo Tineo (2), Diego (3), Antón (1), Dani González (2), Manolo (2), Santullano (2), Álvaro García (2).

Cambios: Asier (1) por Manolo, min.65; Santullano por Omar (1), min.65; Aitor Elena (1) por Antón, min.68; Vicente (1) por Dani González. min.68

Árbitro: Rodríguez Montes, del Nalón, Amonestó a Moussa por parte de los locales y a Ferrero, Santullano y al preparador físico por parte de los visitantes.

Santianes: Unas 150 personas.

Partido muy igualado en el que se impusieron las defensas a los ataques. El encuentro destacó por su igualdad en el terreno de juego, con el Covadonga siendo un poco más protagonista que los locales. Un remate de Dominique al final de la primera mitad que se fue a las manos de Bussmann fue lo único reseñable de una primera mitad en la que los visitantes tuvieron la pelota, pero no fueron capaces de tumbar el muro del Colunga.

La segunda mitad siguió el mismo guion, con un Covadonga protagonista, pero sin encontrar los caminos a la portería rival. La entrada de Mulero por parte del Colunga dinamizó el encuentro, ya que fue el artífice de las mejores ocasiones de los locales, pero no fueron capaces de materializarlas.

Tuilla 0

Caudal 1

Tuilla: Dani Fernández (3), Quintín (2), Prendes (2), Joaquín Peña (1), Pablo Rodríguez (1), Felgueroso (1), Acerete (2), Sandoval (1), Pedregal (1), Blin (2), Bango (1).

Cambios: Benítez (1) por Felgueroso, min.65; Jandro (1) por Pedregal, min.76; min.82;_Cris (s.c.) por Acerete, min.82; David Moreno (s.c.) por Blin, min.82

Caudal: Junquera (2), Pablo Álvarez (1), Omar Hernández (1), Pedráyez (2), Álvaro Pozo (1), Toquero (2), Christian (1), Isaac (1), Castiello (2), Mathieu Mvondo (3), Noé Fernández (1).

Cambios: Nacho (1) por Christian, min.65; Kang (1) por Toquero, min.65; Carlos Cid (2) por Álvaro Pozo, min.65; Robert (2) por Noé, min.70.

El gol: 0-1, min.96 Robert.

Árbitro: Valdez Díaz, de Oviedo. Amonestó a Prendes y Jandro por parte de los locales y a Toquero por parte de los visitantes.

El Candín: sobre 300 espectadores.

El Caudal consigue los tres puntos en El Candín gracias a su picardía. El gol de Robert en el minuto 96, justo antes de que el árbitro pitase el final, permite a los de Luis Rueda mantenerse una jornada más en la primera posición. En la parte mala de la historia está el Tuilla, que vuelve a ver como se le va un punto en los últimos minutos, y sigue sin estrenar su casillero esta temporada.

El Caudal salió con mucha intensidad, queriendo ser el dueño del partido. Todo tenía color mierense hasta el minuto 25. Valdez Díaz pitó un penalti a favor de los visitantes que Christian no supo transformar, y eso fue su losa.

A partir de ese altercado el Tuilla se quitó las lagañas y se hizo con las riendas del encuentro, haciendo notar su condición de local. En el minuto 44, los langreanos lanzaron un córner que Pedregal no fue capaz de conectar con el fondo de la red, a pesar de plantarse delante del portero sin oposición. Y así, con un balón por encima del larguero, se esfumó la ocasión más clara del Tuilla en la primera parte.

Tras el paso por los vestuarios, los arlequinados volvieron a poner toda la carne encima del asador, pero sin ser capaces de mover el marcador. Pero llegaron los minutos finales, el momento donde los aficionados del Tuilla prefieren cerrar los ojos. Primero llegó una agresión a Nacho, que acabó sangrando por la cara, y que el árbitro decidió no parar el juego para atender al jugador.

Y si eso no fuese poco, justo cuando el colegiado se disponía a pitar el final del encuentro, el Caudal sacó rápidamente de banda y tras varios rifirrafes en el área, Robert, con un taconazo en el área, puso el 0-1 en el luminoso en el minuto 96. El problema: el árbitro solo había añadido cinco.

El público, que se fue de El Candín con una sensación rara, tuvo que ver como el Tuilla sumaba su tercera derrota consecutiva, la segunda en casa.