Athletic Club - Real Madrid en directo

¡GOOOOOOOOOOOOL!¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RODRYGO GOES!!!!! Athletic Club 0-1 REAL MADRID. ¡¡Rodrygo Goes abre el marcador!! Dani Carvajal pelea una pelota que gana a Mikel Vesga tirándose a ras de suelo, habilitando a Rodrygo Goes, que utiliza el cuerpo para aguantar la carga de Lekue y cruzar un disparo con el que bate a Unai Simón.