Celta de Vigo - Real Madrid en directo

Iago Aspas creo seis ocasiones de gol en la última jornada frente a la Real Sociedad (1-1), la cifra más alta de un jugador del conjunto gallego en un partido de la competición doméstica desde enero de 2023 (el propio Aspas, ocho ante el Villarreal). El de Moaña no asiste desde diciembre de 2022 (vs Sevilla en Balaidos) y no marca desde marzo de 2023 (vs Espanyol en Cornellá).