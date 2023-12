Valencia CF - Barcelona en directo

El divorcio de Robert Lewandowski con la portería rival no tiene fin. Pese a marcar en la derrota frente al Girona, el polaco no está logrando tener la contundencia que sí tuvo con el conjunto blaugrana en el primer semestre de su llegada durante la campaña pasada. En la noche de hoy ha sido el jugador con el mayor número de remates totales (5), lo que no le ha servido para derribar el muro que sostiene Giorgi Mamardashvili.