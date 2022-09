El guerrero con cara de buena gente

Dijo George Bernard Shaw que "solo triunfa en el mundo quien se lavanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra". ¿ Qué significa ser un ganador ? Ganador es el que gana, pero como no hay nadie que no gane nunca ni gane siempre , la percepción que tenemos del concepto ganador es otra : es el que suele ganar , y además demuestra constantemente que lo quiere hacer .

En el mundo del deporte no basta con tener buenas cualidades físicas o estar bien dotado técnicamente o tener mucha capacidad de sacrificio... o quizá haya que tener un poco de todo eso. Aquel "guaje" alto y delgadito, tímido, que observaba cómo sus hermanos mayores Marta (jugadora de voley ) y Alberto (jugador de balonmano) de apellido Entrerríos empezaban a destacar en sus respectivos deportes y eran su referencia, y el que aquí escribe empezaba su carrera de entrenador cruzando prados para llegar al Colegio Noega en Contrueces donde gracias a un "loco" profesor gallego la capacidad de elección era limitada y las niñas hacían voleibol y los niños balonmano. Años después, la cancha polideportiva, de aquella descubierta y donde había que sacar y guardar las porterías básicamente para que no desaparecieran, que el barrio de aquella no era lo de ahora, tiene el nombre de "Hermanos Entrerríos" y ya tiene techo y las porterías están fijas. Seguro que merecían que una gran instalación deportiva de Gijón tuviera su nombre, pero esa fue su casa. El otro día decía Raúl: "Siempre tuve claro de dónde vengo; Asturias es mi casa". Su casa, su barrio, su familia, sus amigos, su balonmano... sus valores, que poco ha cambiado a lo largo de los años. Su valor es él, su forma de ser, su humildad... Un paisano, como diríamos en la tierrina. Cuánto tuvieron que ver esa esa educación, en marcar su camino, sus padres, que podrían ser un ejemplo de cómo ser progenitores de deportistas y una clara demostración de cómo influye el apoyo parental en el éxito deportivo de los hijos. Raúl Entrerríos ha sembrado durante muchos años y en muchos sitios. Hoy recoge algo muy justo pero muy difícil de conseguir, el reconocimiento de su gente, de su tierra y en una edad en la que puedes disfrutar muy bien de ello. Medalla de Plata de Gijón, pregonero del Descenso del Sella y ahora Medalla de Asturias, palabras mayores, pero tremendamente merecido para alguien que ha llevado el nombre de Gijón y Asturias por el mundo . "Es un lugar del que presumir y estar orgulloso “ dice. Sus valores poco han cambiado con los años. Su valor es él mismo, su forma de ser, su humildad. Un paisano, como diríamos en la tierrina Raúl ha sido perseverante para llegar a donde ha llegado. No siempre los resultados llegan cuando uno cree que los merece. ¿Por qué ? Porque en la vida, como en el deporte, intervienen otras variables que no puedes controlar. Por eso es tan importante creer en lo que haces, seguir esforzándote y nunca bajar los brazos. Eso, "Rulo" lo ha hecho siempre. La mayoría de los jugadores hacen lo que tienen que hacer. Los buenos jugadores hacen lo que deben hacer, pero solo los grandes jugadores, como él, hacen lo que nadie más podrá hacer. El éxito no es propiedad de uno . ¡Está arrendado y el alquiler vence cada día! Su día a día lo ha llevado a ser uno de los mejores jugadores del mundo, o lo que es lo mismo en balonmano, de Europa. Posiblemente el mejor de España de la historia; indiscutiblemente, el mejor de Asturias y de Gijón , y segurísimo el más destacado de ese pequeño barrio de Contrueces. Y si hay alguna discusión sobre esto sería con su hermano Alberto, con lo cual todo queda en casa. Los que tenemos la suerte de conocerlo desde sus inicios, y seguro que los que no también, estamos muy orgullosos de él: se lo ha ganado. Y finalmente gracias, Raúl, tú tienes una gran culpa de que el balonmano sea mi vida.