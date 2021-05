La fábrica de coches eléctricos de la región, a la espera de un inversor

Aguilera añadió que el proyecto “es viable, no hay razones para que no se materialice, ahora hay que encontrar los socios privados adecuados porque la parte pública no puede construir una fábrica, lo que hemos hecho ha sido sembrar el terreno”.

Sobre las ayudas para darle un acelerón a las ventas de eléctricos la directora general de Energía, Belarmina Díaz, señaló que las peticiones están “desbordadas”. Ya hay 240 interesados, en su mayoría los que no pudieron acogerse al Moves II por la falta de fondos. Las subvenciones (de hasta 7.000 euros para la compra de un turismo enchufable) aun tardarán. El Principado está adaptando la normativa que, según las cuentas de Díaz, podría estar lista en mes y medio. El consejero de Industria, Enrique Fernández, vaticinó que el reparto de las ayudas será un “éxito”, y destacó el empuje de la región para que mejore la penetración de los turismos enchufables.