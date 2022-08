NX, dueña de Alsa, se mueve en medio de una guerra de opas en el sector británico de los autocares

National Express (NX), el grupo británico de transporte de viajeros dueño de la compañía asturiana Alsa, se desenvuelve en medio de una guerra de ofertas de adquisición sobre sus principales competidores británicos. Este asedio, que se desencadenó a raíz de que National Express intentara la frustrada absorción del grupo escocés de autocares y autobuses Stagecoach, afecta a sus grandes rivales y no hay certeza de que el elevado interés internacional por tomar posiciones en el sector británico de transporte se vaya a quedar aquí.

Tras la oferta de fusión por absorción que NX planteó en septiembre por Stagecoach, y que culminó en un acuerdo inicial de integracion en diciembre, la incursión del fondo alemán DWS, con una oferta económica sobre la empresa escocesa, elevó la apuesta y acabó frustrando la unión de los dos grandes operadores. DWS, filial de Deustche Bank, y dueño de la empresa belga de autocares Hansea, se quedó con Stagecoach en marzo por 595 millones de libras esterlinas (704,45 millones de euros).

Al calor de estos movimientos, el grupo estadounidense I Squared Capital formalizó una propuesta de adquisición por 1.200 millones de libras sobre el también grupo escocés de buses y ferrocarriles First Group, con operaciones en Reino Unido, EE UU e Irlanda. First rechazó la oferta y ayer se supo que I Squared se retira, por lo que no podrá volver al ataque durante un tiempo salvo que surja otro postor.

A su vez, la junta de accionistas de la multinacional británica Go-Ahead aceptó anteayer la opa promovida sobre esta sociedad por la alianza formada por la compañía española Globalvía (participada por los fondos de pensiones internacionales OP Trust, PGGM y USS) y la australiana Kinetic. Ambas ofrecieron 647,7 millones de libras (766,91 millones de euros) por el 100% de Go-Ahead. La semana pasada, y pese a que otro pretendiente (el grupo australiano Kelsian) se retiró de la pugna sobre Go-Ahead, Globalvía y Kinetic elevaron su apuesta hasta los 669 millones de libras (792,02 millones de euros). La oferta tuvo el respaldo del 78,53% de los accionistas, por encima del umbral del 75% al que estaba condicionada la opa.

Go-Ahead, de la que Alsa tuvo el 5% de su capital en el pasado, tiene una cuota de mercado del 11% en el transporte regional por carretera en Reino Unido y del 30% en las redes británicas de ferrocarril. Cuenta con más de 27.000 empleados repartidos por Reino Unido, Singapur, Irlanda, Suecia, Noruega y Alemania, los países en los que opera. En Reino Unido gestiona más de 6.000 vehículos.

La compra de Go-Ahead por Globalvía tiene repercusiones en España. Este fondo español, que sigue en disputa por el control de Itínere (el grupo de autopistas dueño de la asturleonesa Aucalsa), pretende convertirse en un contrincante de Alsa. Globalvía ha hecho una oferta de adquisición del grupo de autobuses y autocares Interbus, aspira a pujar (bien con Interbús o con Go-Ahead) por las concesiones de rutas de autocar en España cuando se renueven (Alsa es el grupo hegemónico) y tambien quiere operar en alta velocidad ferroviaria: se prevé que tome un porcentaje en Iryo, participada por Trenitalia y los accionistas de Air Nostrum.