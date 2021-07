Ciberseguros, una protección esencial para las pymes

La digitalización ya es una realidad para la mayoría de las empresas. Una transformación, en algunos casos, impuesta por la pandemia que se presta a revolucionar el tejido empresarial español. Pero, ¿están las compañías preparadas para el cambio? Por lo menos, en lo que se refiere a su ciberseguridad, en muchas ocasiones, la respuesta es no. Según un estudio realizado por Hiscox, más de la mitad de las empresas españolas (53%) fueron víctimas de al menos un ciberataque en 2020.

Para protegerse de los ciberdelincuentes, las empresas tienen muchos recursos a su alcance: añadir a la plantilla personal especializado; instalar o actualizar sus sistemas informáticos; e incluso, subcontratar a una consultora. No obstante, al margen de todas estas medidas, para cuando el ciberataque ya es un hecho, cada vez ganan más relevancia los seguros de ciberriesgo o como los define Javier Huergo, responsable de Watch&Act Protection Services, "la última línea de defensa en la estrategia de ciberseguridad de una empresa". Estos seguros cubren las espaldas a las compañías tras sufrir un ciberataque, ya que compensan económicamente por los daños propios y a terceros ante los robos de datos. "Tener un seguro de ciberriesgos nos garantiza que estaremos cubiertos si la tecnología falla", añade.

Desde el inicio de la pandemia los ciberataques han aumentado un 80%, con casi 40.000 diarios, según destaca el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)

A pesar de que desde el inicio de la pandemia los ciberataques han aumentado un 80%, con casi 40.000 diarios, según destaca el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), la contratación de ciberseguros no ha tenido el despegue esperado, al menos entre las pequeñas y medianas empresas. De hecho, del total de las empresas que contrataron este tipo de seguros en 2020 solo el 32% fueron pymes tal y como refleja un informe de AON. Una tendencia que contrasta con el auge que experimentan entre empresas con facturación superior a 250 millones de euros, donde pasaron de representar el 44% en 2019, al 68% en 2020.

Sin embargo, son las pequeñas empresas las que suelen salir peor paradas de un ciberataque. Se estima que el coste medio de estos ataques se sitúa alrededor de los 35.000 euros, lo que para muchas de ellas puede significar el cierre de su negocio. Entonces, ¿por qué no toman cartas en el asunto? Los expertos señalan dos razones fundamentales: la falta de concienciación y el coste de los seguros. Respecto a la primera, José de la Cruz, director técnico de Trend Micro Iberia, opina que "resulta llamativo que, con todos los ataques que se están produciendo, todavía existan pymes que piensen que a ellos no les va a afectar". Y recuerda que eso no es así, ya que los atacantes buscan tanto volumen como calidad. "Es decir, si encuentran 100 objetivos pequeños y consiguen el rescate en 5 de ellos, el retorno de inversión será suficiente", explica.

En cuanto al precio de los seguros, Huergo asegura que la actual salud financiera de las pymes tras la pandemia puede resultar un freno. "Tener que incurrir en un coste fijo adicional les afecta más", cuenta. Las primas de los seguros de ciberriesgo suelen oscilar entre los 300 y 15.000 euros anuales. Esta horquilla es tan amplia porque "el precio variará enormemente en función de la actividad de la empresa, su facturación, el capital de cobertura, y lo más importante, las medidas de ciberseguridad que tiene la empresa y cómo las aplica", comenta.

Las principales aseguradoras que ofrecen entre sus productos un seguro específico de ciberriesgo son AIG, AXA, Hiscox, BBVA y Mapfre. Tanto desde AIG como desde BBVA explican que el precio de su producto varía en función de la empresa. Mientras que con AXA, Hiscox y Mapfre, las pymes pueden acceder a estos seguros a partir de 560, 350 y 318 euros anuales, respectivamente.

AIG

Con su producto CyberEdge cubre los principales servicios legales, así como la recuperación de datos y la Responsabilidad Civil ante reclamaciones de terceros. Además, proporcionan cobertura a las obligaciones de protección de datos que cubre inspecciones y sanciones por incumplimiento de la normativa de protección de datos.

AXA

En la tarifa básica de su seguro llamado CIBER CLICK, la aseguradora ofrece coberturas de Responsabilidad Civil y sanciones; gestión de crisis, y restauración de los datos y el sistema informático del asegurado.

Hiscox

El seguro Hiscox CyberClear 360º asume el coste que se pudiera generar, por ejemplo, por la paralización o cese del negocio, pérdidas de clientes, recuperación de reputación, consecuencias legales. También cubre las indemnizaciones por la publicación de datos personales e información confidencial de terceros.

BBVA

BBVA Allianz Cyber incluye asistencia informática y legal tanto preventiva, para mejorar la seguridad informática del negocio, como post-siniestro. Asimismo, proporciona cobertura de daños propios y Responsabilidad Civil. Los clientes también disponen de una plataforma digital interactiva de autoservicio en ciberseguridad.

Mapfre

El Seguro Ciberriesgos de Mapfre ampara la Responsabilidad Civil y cubre los daños a los sistemas informáticos del asegurado y la interrupción del negocio a consecuencia de un ciberataque. Además, programa de prevención de ciberincidentes; instalación de anti-ramsonware y un análisis de vulnerabilidades de red.