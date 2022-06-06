El acto comenzó con la imposición de insignia del Colegio a colegiados de reciente incorporación, seguidamente se hizo entrega de diploma e insignia de oro del Colegio a los colegiados que cumplen 25 años de ejercicio de la profesión y finalmente se procedió con el acto de entrega de placas conmemorativas a los colegiados que cumplen 50 años de ejercicio de la profesión. El evento contó también con la actuación del coro de la fundación coaatpa “Bloque al canto”.
Los galardonados en esta ocasión fueron:
COLEGIADOS CON 50 AÑOS DE PROFESIÓN
MARTIN FRANCO, DIEGO
FIDALGO VAZQUEZ, FERNANDO
CASTRO RODRIGUEZ, ARSENIO
VIZOSO GOMEZ, LUIS
YANES FERNANDEZ, ALFONSO
GARCIA RODRIGUEZ, JESUS MANUEL
SAIZ DE LOBADO ALONSO, MARTIN JOSE
CIDON RODRIGUEZ, AGUSTIN
QUEIPO BLANCO, FRANCISCO ANGEL
SION FERNANDEZ, FLORENTINO
ALONSO CIFUENTES, JOSE IGNACIO
ARGUDIN GONZALEZ, VICTORIANO
MERINO BALBIN, ANGEL LUIS
ARIAS GARCIA, SILVINO
GARCIA FONSECA, JOSE CARLOS
COLEGIADOS CON 25 AÑOS DE PROFESIÓN
FERNANDEZ BEDIA, MARIA ELISA
MENENDEZ FERNANDEZ, LETICIA MARIA
JARDON MARTINEZ, MARIA
FERNANDEZ MUÑOZ, INMACULADA
PEREZ PEREZ, MARIA
CORTINA HEVIA, MARTA
ARNAIZ SANCHO, HELIODORO
RODRIGUEZ CIMADEVILLA, ESTELA
CRESPO RODRIGUEZ, JAVIER
PARAISO DE LA FUENTE, JOSE MANUEL
RODEIRO NEIRA, JUAN CARLOS
BERNARDEZ VILABOA, EVA
ZAPICO GARCIA, PEDRO
GARCIA DE LA MATA FERNANDEZ, CARLOS
HIDALGO ARIAS, HECTOR
NOVAL FERNANDEZ, JOAQUIN
MIRANDA ACEBAL, GEMMA
CALLEJA SUAREZ, BEATRIZ
BLANCO GONZALEZ, MIGUEL
FERNANDEZ CARBAJALES, MARIA ROCIO
RODRIGUEZ AMADO, JOSE
DIAZ VIÑUELA, ARANCHA
ALVAREZ ARIAS, SANDRA MARIA
COSTOYA VEGA, MANUEL RAMON
COLEGIADOS DE RECIENTE INCORPORACIÓN
CIFUENTES MENDOZA, DANIEL
VILLAR MARTINEZ, PABLO
AGUADO FERNANDEZ, TANIA