El acto comenzó con la imposición de insignia del Colegio a colegiados de reciente incorporación, seguidamente se hizo entrega de diploma e insignia de oro del Colegio a los colegiados que cumplen 25 años de ejercicio de la profesión y finalmente se procedió con el acto de entrega de placas conmemorativas a los colegiados que cumplen 50 años de ejercicio de la profesión. El evento contó también con la actuación del coro de la fundación coaatpa “Bloque al canto”.

Los galardonados en esta ocasión fueron:

COLEGIADOS CON 50 AÑOS DE PROFESIÓN

MARTIN FRANCO, DIEGO

FIDALGO VAZQUEZ, FERNANDO

CASTRO RODRIGUEZ, ARSENIO

VIZOSO GOMEZ, LUIS

YANES FERNANDEZ, ALFONSO

GARCIA RODRIGUEZ, JESUS MANUEL

SAIZ DE LOBADO ALONSO, MARTIN JOSE

CIDON RODRIGUEZ, AGUSTIN

QUEIPO BLANCO, FRANCISCO ANGEL

SION FERNANDEZ, FLORENTINO

ALONSO CIFUENTES, JOSE IGNACIO

ARGUDIN GONZALEZ, VICTORIANO

MERINO BALBIN, ANGEL LUIS

ARIAS GARCIA, SILVINO

GARCIA FONSECA, JOSE CARLOS

COLEGIADOS CON 25 AÑOS DE PROFESIÓN

FERNANDEZ BEDIA, MARIA ELISA

MENENDEZ FERNANDEZ, LETICIA MARIA

JARDON MARTINEZ, MARIA

FERNANDEZ MUÑOZ, INMACULADA

PEREZ PEREZ, MARIA

CORTINA HEVIA, MARTA

ARNAIZ SANCHO, HELIODORO

RODRIGUEZ CIMADEVILLA, ESTELA

CRESPO RODRIGUEZ, JAVIER

PARAISO DE LA FUENTE, JOSE MANUEL

RODEIRO NEIRA, JUAN CARLOS

BERNARDEZ VILABOA, EVA

ZAPICO GARCIA, PEDRO

GARCIA DE LA MATA FERNANDEZ, CARLOS

HIDALGO ARIAS, HECTOR

NOVAL FERNANDEZ, JOAQUIN

MIRANDA ACEBAL, GEMMA

CALLEJA SUAREZ, BEATRIZ

BLANCO GONZALEZ, MIGUEL

FERNANDEZ CARBAJALES, MARIA ROCIO

RODRIGUEZ AMADO, JOSE

DIAZ VIÑUELA, ARANCHA

ALVAREZ ARIAS, SANDRA MARIA

COSTOYA VEGA, MANUEL RAMON

COLEGIADOS DE RECIENTE INCORPORACIÓN

CIFUENTES MENDOZA, DANIEL

VILLAR MARTINEZ, PABLO

AGUADO FERNANDEZ, TANIA

 