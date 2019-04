El expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido deja el PP y ficha por Ciudadanos

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido ha decidido darse de baja en el PP para pasarse a Ciudadanos e irá de número 13 en la lista que encabeza Ignacio Aguado a la Asamblea de Madrid de cara a las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo.

Ciudadanos había convocado inicialmente una rueda de prensa con el secretario general del partido, José Manuel Villegas, para hacer el anuncio de este fichaje aunque finalmente ha sido el también portavoz madrileño el que ha dado las explicaciones en una comparecencia junto al exdirigente madrileño.

En la rueda de prensa, acompañado de Aguado y de todos los diputados regionales de Ciudadanos en las gradas de la sede, al grito de '¡Vamos Ciudadanos!' y entre aplausos, Garrido ha reiterado las palabras del portavoz sobre su decisión de incorporarse a la candidatura de la formación 'naranja' a la Comunidad.

A su juicio, es el partido que "mejor representa los valores del centro liberal", y ha tomado la decisión que era "la única opción de seguir luchando por las cosas" en las que cree, en los valores de la "moderación, del diálogo y de la concordia entre españoles".

"Llevo casi 30 años gobernando en el PP y créanme que esta decisión no ha sido tan fácil, son muchos los procesos compartidos, son muchas las personas con las que he tenido lazos durante años y décadas y son lazos que no son fáciles de cortar y era la única opción por seguir luchando en las cosas en las que creo. Como saben, ocupaba el cuarto puesto de la candidatura del PP y seguro que (en Bruselas) tendría un lugar más cómodo en lo personal, pero esto es por razón de principios", ha sostenido.

Y es que Garrido dejó la Presidencia el pasado 11 de abril para poder ir en las listas del PP al Parlamento Europeo, en el número 4, un paso que daba después de que el PP decidiera que no fuese el candidato a la Comunidad de Madrid.

Según ha señalado en varias ocasiones el exdirigente, a Garrido no le había sentado del todo bien en un principio la decisión tomada por el presidente del PP, Pablo Casado. "A todos cuando nos dicen algo que no es lo que esperamos uno tiene un minuto malo, y yo lo tuve. Me hubiera gustado que hubiera sido bueno", admitió en una entrevista.



No se lo ha dicho a Casado



Por el momento, Garrido ha asegurado que no ha trasladado su decisión ni al presidente del PP, Pablo Casado, ni a la candidata del PP a la Presidencia, Isabel Díaz Ayuso, porque "la política es así" y ha asegurado que se trata de una decisión totalmente "personal", pese a que se le pueda "acusar" de que se va porque no tenía un sitio en el partido.

De hecho, ha anunciado que se dará de baja como militante del PP en las próximas horas y se dará de alta en Ciudadanos, donde se siente "cómodo y querido". Al ser preguntado sobre si no se sentía así con los 'populares', ha indicado que no lo pone en "negativo" con el PP, sino que destaca cómo se siente en positivo con Ciudadanos.

"Yo no he comentado nada a nadie y lo razonable era hacer aquí esta presentación, lo voy a hacer, les voy a llamar y estoy seguro de que aunque no compartan la decisión, la van a aceptar como yo he aceptado muchas veces decisiones que no compartía. Este es un procedimiento también del PP, estas cosas son así, como a mí se me avisó que no era el candidato", ha expuesto.

No obstante, Garrido ha mostrado su "respeto y consideración" a Casado por "su amistad a lo largo de muchos años" y confía en que "por el bien del partido que dirige, se sepa rodear de los mejores y apartar a aquellos que no ayuden y que solo trabajen para sí mismos".

En este punto, también ha agradecido a la dirección nacional de Ciudadanos su inclusión en las listas a la Asamblea de Madrid, "un auténtico orgullo" para él para poder volver a defender "los intereses de los ciudadanos madrileños, con ilusión", sumándose a un proyecto "ganador y de futuro" y aportar las ganas para conseguir que el futuro "no sea de la izquierda radical".

"Creo en una Comunidad que trabaje para los madrileños y para toda España y la mejor forma de hacerlo es desde el centro político, con propuestas integradoras alejadas de los extremismos que solo provocan el enfrentamiento. Vengo a un sitio donde me siento a gusto y donde sé que se puede gobernar mejor para todos", ha reiterado.

Además, ha asegurado que se pasa al partido 'naranja' por "convicciones" sin "pensar las cosas en caliente" y pensando en un partido que se encuentra en el "centro liberal". Por eso, a raíz de ahí y de su "buena" relación con Aguado en los últimos días ha ido surgiendo esta decisión.

"Agradezco a Ignacio Aguado el cariño con el que me han acogido desde el principio y Cs defiende los valores liberales desde el centro y Ciudadanos los representa mejor que nadie y muchos ciudadanos son conscientes de que Albert Rivera es la mejor opción para gobernar España y Aguado para gobernar Madrid de las opciones que se han presentado", ha lanzado.

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha revelado que el fichaje de Garrido se cerró en los últimos días y que lo que viene a evidenciar es que Ciudadanos "cada vez atrae a más gente".

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, Villegas ha señalado que ha estado al tanto de las conversaciones que han venido manteniendo el líder madrileño de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y a Garrido, a los que, ha dicho, les une "una buena relación".