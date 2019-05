Juan Vázquez: "Asturias necesita alzar el vuelo y no solo en cuanto al tráfico aéreo"

"Asturias, en su conjunto, necesita alzar el vuelo y no solo en cuanto al tráfico aeroportuario", señaló ayer en Gijón el candidato de Ciudadanos a la presidencia del Principado, Juan Vázquez, quien abogó por activar la región, "huyendo de la parálisis y activando oportunidades". En este sentido señaló la necesidad de "activar" el aeropuerto de Santiago del Monte para "tener más conexiones", "que el flujo turístico sea mayor" y "que los jóvenes que están en el extranjero puedan volver y conectarse con Asturias. Pero tenemos que hacerlo en una visión más integral, no solo ampliar los vuelos, sino mejorar la conectividad de Asturias", añadió Vázquez.

"Somos los que más tardamos en llegar a Madrid en tren, a los que más nos cuesta llegar en coche, pagando peajes y sufriendo los baches. Tenemos dificultades en todo y tenemos que preguntarnos cuánto cuesta ese tiempo, quién paga ese tiempo perdido", señaló el candidato de Ciudadanos, quien señaló que la solución a estos problemas es "activar una visión muy integral de las comunicaciones en Asturias".

Vázquez destacó que pretende centrar su campaña en hablar "de la gente y con la gente, de los problemas que tienen y no entre unos políticos y otros". En este sentido se refirió a que hace unos días algunos lo colocaban "en la derecha, en la cuarta derecha, no sé si habrá quinta o sexta", mientras que otros lo situaban "en la izquierda". Según Vázquez, esa es la "constatación clara" de que "estamos en nuestro sitio, en el que nunca nos movimos, en el centro, a mí no me van a decir dónde estoy, y no me van a decir qué es lo mejor para Asturias", añadió. Vázquez asistió a la presentación de la candidatura de Ciudadanos al Ayuntamiento de Gijón, una ciudad en la que "nuestras expectativas son estupendas", indicó.