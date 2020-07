La Audiencia de Madrid confirma la absolución del PP por los ordenadores de Bárcenas

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado los recursos presentados por todas las acusaciones contra la sentencia del juzgado de lo Penal número 31 de Madrid que absolvió al PP del delito de daños informáticos por el que se enfrentaba a una multa de hasta 10,8 millones de euros por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero del PP Luis Bárcenas guardaba en la sede central del partido, en la madrileña calle de Génova, según la sentencia a la que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya. Con este juicio el partido presidido por Pablo Casado se convertía en el primer partido político que se sentaba en el banquillo de los acusados como persona jurídica.

La Audiencia considera que las acusaciones con sus recursos "pretenden sustituir la conclusión a la que llega el juzgador tras la valoración de la prueba practicada por la que la parte recurrente realiza de la misma, siendo al juez a quo al que corresponde el enjuiciamiento de los hechos y por lo tanto la potestad para efectuar tal valoración, no pudiendo analizarse los títulos de imputación y participación de cada uno de los acusados que se pretenden en el recurso". Añade que "no cabe apreciar ni irracionalidad ni arbitrariedad en la valoración de las pruebas realizadas por el Juzgador" para proceder a la absolución del PP y sus empleados.

El magistrado también absovió a la gerente del partido, Carmen Navarro, al que era su responsable jurídico, Alberto Durán, y al informático, José Manuel Moreno, del delito de encubrimiento del que también se les acusaba, al aplicarles el principio "in dubio pro reo" (en caso de duda a favor de reo).

La sentencia sostenía que durante la vista oral no se acreditó que en el momento del borrado y destrucción de los discos duros supieran que la Audiencia Nacional estaba investigando la presunta financiación ilegal del PP de la que dejó constancia Bárcenas en la contabilidad paralela que llevó durante años. Por tanto, mucho menos habría pruebas de que con esa acción querían obstaculizar esa causa penal.

Durante el juicio la fiscalía no acusó al defender que los hechos juzgados ni siquiera eran delito, al sostener que aunque los dispositivos guardaran "la contabilidad b del PP", como aseguraba la acción popular, "esa contabilidad b no le sería ajena" al partido, lo que impediría castigarle penalmente por su destrucción. El ministerio público también se había alineado con la defensa cuando esta trató de evitar el juicio con la doctrina Botín. Pese a compartirlo, el magistrado decidió seguir adelante con la vista oral, ante la hipótesis de que la Audiencia de Madrid no compartiera su criterio y entendiera que los hechos juzgados sí deben ser condenados, lo que no ha ocurrido.