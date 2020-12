El Tribunal Supremo ha revocado el tercer grado penitenciario concedido por la Generalitat a los 9 líderes independentistas condenados por el 'procés', al considerar que se trata de una medida prematura. La Sala destaca que es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte.

La Sala estima los recursos de la Fiscalía contra el progreso a tercer grado penitenciario concedido por la Generalitat y ratificado después por los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, de manera que deberán continuar en segundo grado, situación en la que ya disfrutaban de un régimen flexibilizado por la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. El tribunal también les deniega ese régimen de semilibertad con los argumentos que dio al anular en julio el de Carme Forcadell: la falta de conexión de un programa de tratamiento de ese tipo con un proceso de reinserción de los delitos cometidos.

"Esa falta de conexión entre el programa de tratamiento y los delitos cometidos hace injustificable un régimen de semilibertad. La Sala no pone en duda el buen comportamiento del interno, su actitud plenamente colaborada con el Equipo y su implicación respecto a la correcta asistencia, rendimiento y actitud de las diferentes actividades. Tampoco su trayectoria académica y profesional previa a la comisión de los delitos por los que ha sido condenado. Pero -como ya advirtieron con Forcadell- nada de ello permite salvar esa ausencia absoluta de enlace entre el programa que se propone y el proceso de reinserción social del penado que, como es obvio, no puede ser ajeno a los delitos cometidos, sedición y malversación de caudales públicos en su modalidad agravada", indican.

Justificación reforzada por poco cumplimiento

Los magistrados, que son los que juzgaron el 'procés', con excepción de Luciano Varela que se jubiló tras la sentencia, explican en sus nueve resoluciones que la concesión del tercer grado a un interno que no haya cumplido la cuarta parte de la condena (que es el caso de todos ellos salvo Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Joaquim Forn, que tampoco han cumplido la mitad) es excepcional y exige "una justificación reforzada, lógicamente, con respecto a aquella exigible en los supuestos en los que se propone para el tercer grado a un interno que ya ha cumplido la cuarta parte de la condena".

Las resoluciones recuerdan que "ninguno ha sido condenado por perseguir la independencia de Cataluña. Las ideas de reforma, incluso ruptura, del sistema constitucional no son, desde luego, delictivas. Su legitimidad es incuestionable, está fuera de cualquier duda. El pacto de convivencia proclamado por el poder constituyente no persigue al discrepante. Ampara y protege su ideología, aunque ésta atente a los pilares del sistema". Por eso, "yerra la juzgadora de instancia al dejar entrever que la estimación del recurso del fiscal implicaría exigir al interno que modificara su ideología. Junqueras indica en el auto referido al exvicepresidente de la Generalitat- no fue condenado" por ella, sino por ser "declarado autor de un delito de sedición en concurso con un delito de malversación de caudales públicos en su modalidad agravada". "Nadie cumple condena en un centro penitenciario por sus ideas políticas", ahonda.

Además, insiste en la idea de que su "sentencia no tiene que ser permanentemente reinterpretada. En los hechos declarados probados y en su fundamentación jurídica se encuentran las claves para explicar la gravedad de los hechos sentenciados y su efecto demoledor para la convivencia democrática. Su detenida lectura descarta cualquier quiebra del principio de proporcionalidad".