La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha recalcado que "ya hay acuerdo" con el PP para la renovación del Poder Judicial, y si el principal partido de la oposición lo niega es por "conveniencia política", y ha pedido a los populares que confirmen de una vez dicho acuerdo.

"Acuerdo existe, acuerdo hay", ha dicho Lastra, quien ha pedido a los populares que "cumplan su palabra". Y ha advertido de que mientras el PP "deshoja la margarita" los socialistas seguirán impulsando su iniciativa con Podemos para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial una vez acabado su mandato.

Además, ante la exigencia que ha hecho el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, de que el Gobierno no indulte a los condenados del 'procés', Lastra ha preguntado al dirigente del PP si pretende que el Ejecutivo "prevarique" para aceptar un acuerdo sobre el CGPJ.

Ha recordado que lo que hace el Ministerio de Justicia es cumplir la ley al tramitar las solicitudes de los indultos, y ha recordado que quedan aún los informes preceptivos antes de que lleguen al Consejo de Ministros.

Adriana Lastra ha insistido en que hubo acuerdo en dos ocasiones y el PP "de repente" lo rompió, y ha reiterado que también hay acuerdo en esta tercera ocasión.

Después ha apostillado que el acuerdo está "muy avanzado" y "solamente quedan flecos" y ha subrayado que "si el PP no lo asume o no lo hace público será por conveniencia política, pero no porque no exista". Los socialistas, ha añadido, esperan que el PP haga público dicho acuerdo pronto y se pueda hacer frente a la renovación.

Y mientras los populares se mantienen en esa "cerrazón absoluta" los partidos del Gobierno le siguen "dando tiempo" con la propuesta de reforma del sistema de renovación aunque seguirán adelante con la iniciativa para limitar las funciones del CGPJ cuando haya concluido su mandato. Una iniciativa esta última cuya toma en consideración, ha confirmado, se debatirá el próximo martes 15.

La portavoz socialista ha criticado por otro lado que el PP ponga como excusa para no cerrar el acuerdo la condición de que no esté Podemos representado en el Consejo, porque "no va a haber nadie de Podemos en el CGPJ, ni del PP ni del PSOE".

"Si estamos hablando de independencia judicial nos lo tendremos que creer todos, ha dicho Lastra, quien ha señalado que los vocales que se propongan deben ser "personas independientes".

"Lo que no es posible es lo que está intentando trasladar la derecha, que sus candidatos son independientes y los demás no, un absurdo más en estas bombas de humo para intentar retrasar" la renovación, que es, ha vuelto a recordad, un "mandato constitucional".

Montero ve "casi hecho" el acuerdo

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que el acuerdo con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está "prácticamente hecho, por no decir hecho" y ha emplazado a los 'populares' a que no "busquen excusas" para no impulsar la reforma.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero ha asegurado que mantiene sus palabras de la semana pasada en referencia al estado de las negociaciones con los populares y ha señalado que se trata de "un problema de la propia actitud del PP de decidirse a poner en marcha la renovación obligatoria, constitucional y necesaria del CGPJ".

Ha insistido en que el PP se "resiste a reconocer en público" que el acuerdo se ha alcanzado. "Le diría más, prácticamente todos los días hay un portavoz distinto del PP que busca una excusa distinta para no impulsar una reforma imprescindible", ha añadido.

Además, ha enfatizado que ningún partido político tiene capacidad de veto en la renovación de estos órganos constitucionales.

Ha advertido en esta línea que el Gobierno cuenta con una hoja de ruta en el caso que el PP "siga ejercicio un derecho que ellos entienden de veto sobre algo que no lo tiene" y ha mencionado que esperan evitar la activación del proyecto de ley que anunció el Gobierno porque ha asegurado que se trata de un "elemento que no desea ninguno".

Preguntada por el reparto de miembros del CGPJ que incluiría el pacto, ha apuntado que no se darán a conocer los detalles hasta que no se anuncie el pacto.

Podemos niega el acuerdo

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha advertido de que es "inconcebible" un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el concurso de su formación y que, en este sentido, tienen "todas las garantías" en el seno de la coalición de que no serán vetados, como exige el PP.

En rueda de prensa en el Congreso, Echenique ha asegurado que no hay ningún acuerdo entre el Gobierno y el PP para desbloquear el CGPJ, dado que forman parte del mismo, y que otra cosa sería que existiera un pacto al respecto entre PSOE y los populares, algo que desconoce.

Además, ha considerado "evidente" que el PP plantea condiciones "inasumibles" como el excluir a Unidas Podemos de este proceso, porque su verdadera intención es no renovar el órgano de gobierno de los jueces, sobre todo "a la luz de los casos judiciales" que tiene por delante, como el caso conocido como la 'caja b' de este partido.

"Sería inconcebible que el Gobierno de coalición no participara en la renovación del CGPJ porque el PP quiera vetar a Unidas Podemos", ha insistido Echenique para desgranar que tienen al respecto "todas las garantías y seguridad" por parte de su socio de que no será así.

Y es que el portavoz de Unidas Podemos ha subrayado que, tras la aprobación de los Presupuestos Generales con una mayoría "holgada" que da "estabilidad" al Ejecutivo, se marcan una serie de tareas para corregir los "destrozos" de los gobiernos dirigidos por el PP, entre cuyas prioridades está la renovación del CGPJ.

No solo la limitación de funciones cuando el organismo judicial esté con mandato caducado, mediante una proposición de ley que se debatirá el día 15 de diciembre, sino también la renovación de los vocales del Poder Judicial, cuyo bloqueo por parte del PP no se puede permitir.

Su compañero de filas y representante de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, ha asegurado que la posición del PP es una "tomadura de pelo" a la ciudadanía y que el plantear abordar la renovación del CGPJ tras las elecciones catalanas evidencia que solo piensa en sus "propios réditos políticos".

"No solo incumplen las normas sino que además quieren excluir a una fuerza política de gobierno votada por más de 3 millones de personas y a otras fuerzas políticas democráticas en una especie de omertá del PP que nos dice que, o se renueva con sus reglas, o no se renueva", ha aseverado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Desmantelar la reforma laboral

Entre estas prioridades tras la aprobación de los Presupuestos, Echenique ha citado también el "acabar de desmantelar" la reforma laboral del PP, que trajo "precariedad", bajos salarios y facilitó el despido de trabajadores.

Una tarea que es un acuerdo del Gobierno y en el que "siempre es bueno" buscar el acuerdo con los agentes sociales, tiendo presente que "la patronal no se presenta a las elecciones" y que es el Gobierno y el Parlamento el que tienen "el encargo de legislar".

No obstante, ha confiado al respecto en la labor de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que tiene un amplio "historial de éxito" en consenso con los agentes sociales.

Unidas Podemos también se ha marcado como objetivo el subir el salario mínimo interprofesional, un compromiso que también figura en el pacto de gobierno con el PSOE. En este sentido, Echenique ha detallado que la postura de su formación es que en 2021 debe acometerse una subida del importe del salario mínimo.