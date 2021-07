La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de Fiscalía que pedía medidas cautelares para la retirada del cartel electoral contra los menores inmigrantes que Vox instaló en la estación de Sol del Metro de Madrid en plena campaña de las elecciones autonómicas. El tribunal considera que el eslogan de la pancarta "Protege Madrid, vota seguro", que aparece sobre una imagen de una anciana y un joven inmigrante y el texto "Un mena 4.700 euros al mes; tu abuela 426 euros de pensión al mes" no constituye delito y que no representa "ideas a prohibir".

Además, el juez considera que, con independencia de que las cifras sean veraces o no, los menores extranjeros no acompañados "representan un evidente problema social y político", tal y como recoge el diario 'El País'. Asimismo, afirma que el mensaje puede interpretarse como una "crítica a las pensiones" y no como un mensaje de contenido racista y xenófobo, que es la lectura que han hecho los partidos de la izquierda y gran parte de la sociedad.