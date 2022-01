El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha admitido a trámite la demanda presentada por los jóvenes de la localidad navarra de Alsasua condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016, por lo que acaba el proceso judicial.

Así lo han confirmado a Efe fuentes de la plataforma Altsasu gurasoak, integrada por padres de los jóvenes que fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas de entre 1 año y medio y 9 años y medio de prisión, sentencia que rebajó la inicialmente dictada por la Audiencia Nacional, que no apreció terrorismo en los hechos.

La resolución ha sido dada a conocer a través de las redes sociales por Iñaki Abad, uno de los condenados, quien, en su cuenta de Twitter, indica: "Finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no admite a trámite nuestra demanda. Frente al desamparo de todas las instituciones judiciales, queda una sociedad que lo ha entendido perfectamente", para concluir que pese a perder seguirán denunciándolo "siempre".

Finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, NO admite a trámite nuestra demanda. Frente al desamparo de todas las instituciones judiciales, queda una sociedad que lo a entendido perfectamente. Pese a perder en #TEDH, seguiremos denunciandolo siempre.

Fue hace "unas pocas semanas" cuando sus abogados recibieron la notificación, según han explicado los familiares, que han señalado que con esto "se acaba el proceso judicial, no hay posibilidad de recurso". "Teníamos esperanzas de que hubiese seguido el trámite pero no sigue y no hay una argumentación del porqué, simplemente dicen que no se admite. Así nos hemos quedado", han añadido.

En cierto modo han reconocido que no les ha sorprendido porque el "Tribunal Supremo fue cerrando caminos que hubiesen posibilitado acceder con más recursos a Estrasburgo". "La labor del Supremo ha sido esa, ir cerrando caminos", han apuntado al tiempo que han precisado que si recurrieron fue porque pensaban que "estaba la posibilidad y la opción de que se admitiera pero también estaba la otra parte" y era que veían que "se ha habían cerrado muchos caminos.

No obstante, han manifestado que agotarán todas las posibilidades que tengan "en todos los escenarios" que se les posibiliten.

Al respecto han remarcado que "la sociedad lo ha interiorizado y ha visto que ha sido una gran injusticia y el hecho de que Europa no lo haya admitido a trámite no quiere decir que sea más justo".