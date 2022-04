El comisario jubilado José Manuel Villarejo grabó el 8 de julio de 2014 al magistrado Fermín Echarri, -que ahora forma parte del tribunal que le juzga en la Audiencia Nacional-, en su intento de salvar de la Justicia al comerciante de armas Abdul Rahman El Assir, amigo de Juan Carlos I. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, ha tenido acceso a la grabación, con una duración aproximada de 15 minutos, en la que el juez rechaza tener margen para cualquier componenda con el agente. Este alto mando policial, según anotó en sus agendas intervenidas por orden de la Fiscalía Anticorrupción, llegó a pactar el cobro de una comisión, de hasta 25.000 euros, con el empresario hispanolibanés, que está en busca y captura de la Justicia española desde el 6 de marzo de 2020.

"Yo ya estoy en una fase procesal en la que ya no puedo hacer nada. Es decir, la labor del juez de instrucción ha terminado. Una vez que dictamos el auto de continuación de PA [procedimiento abreviado], yo ya poco puedo hacer. Y más viniendo de la Audiencia [Provincial de Madrid] como viene. Yo ahí, una vez que se presentan las acusaciones, ya es un tema procesal, pero que no hay prácticamente intervención, de decisión, me refiero, se dicta el auto de apertura de juicio oral, además contra el que no cabe recurso alguno, salvo en la situación de prisión, que no es el caso, y claro, y ya se iría para el juicio, la defensa y al juicio. Pero eso yo creo que hay que hablarlo con ellos". Así respondió el magistrado, tal y como se puede oír en la grabación, que este periódico publica de forma íntegra, a las preguntas de Villarejo, quien asegura que el procedimiento contra El Assir tenía interés para la Policía.

La respuesta del magistrado concuerda con los hechos adelantados por esta redacción, que informó de que Villarejo había señalado en su agenda la reunión con Echarri, pero también que la Audiencia Provincial de Madrid había obligado al instructor, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, a procesar a Abdul Rahman El Assir, pese a que el instructor había dictado previamente el sobreseimiento libre de la causa.

La Fiscalía y la abogacía

En ese momento de la grabación el juez Echarri explica a Villarejo que la causa contra El Assir tenía su origen en un asunto "antiguo" que procedía del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Baltasar Garzón por blanqueo de capitales y delitos fiscales. "Yo dicté primero un auto de sobreseimiento porque entendía que no había delito fiscal ni blanqueo de capitales, porque le reclamaban cinco o seis ejercicios fiscales concretos. Y la Audiencia entendió que sí, que había en dos ejercicios que podía haber delito fiscal. Entonces claro, a mí ya con el auto... me obligó a dictar un auto de continuación de procedimiento abreviado, claro, porque aquí los que están sosteniendo la acusación son el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. No hay más, otra cosa no hay", completa el instructor.

El instructor accedió a recibir a Villarejo después de que el exdecano de los Juzgados de Madrid José Luis González Armengol se lo reclamara, tal y como consta en el audio. Y en el mismo el comisario informa al magistrado de que estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, "en el servicio, allí, en Inteligencia, me tiene a sus órdenes para lo que necesite".

"Era únicamente comentarle", prosigue Villarejo, "que de alguna manera hay un cierto, digamos, interés desde el punto de vista policial con la persona del asunto que lleva usted [El Assir], del tema…. Y que hay una serie de intereses políticos, sobre todo para los franceses para presionar", dice el comisario, en alusión al amigo de Juan Carlos I que es comerciante de armas: "Sí le digo, bueno, ya sabe que los españoles somos los más Quijotes del mundo. Esto interesa mucho más a los franceses que a nosotros, a nivel digamos de interés, y este señor, como sabe, tenía una serie de relaciones con Su Majestad".

"Está en manos de la acusación"

El juez Echarri, que asegura después que ya estaba enterado de los supuestos vínculos de El Assir con Juan Carlos I, relata al comisario el estado de la cuestión de la causa: "Yo creo que habría que hablar con la Fiscalía y con el Abogado del Estado, y si evidentemente entienden que hay esto, ver cómo intentar regularizar esta situación porque el delito fiscal es uno de los delitos en los que se puede… llegar a un acuerdo, si ven que hay, pagándolo en veces o lo que sea. Yo creo que es un tema en el que está ya más en manos de la acusación, por decírtelo que es pública, la acusación, la Abogacía del Estado yo creo que está, porque yo poco puedo hacer ahí, ya habiéndome dicho la Audiencia: oiga no, tiene que seguir por dos ejercicios, claro, por dos ejercicios me parece que eran 12 millones de euros, estamos hablando de cantidades...", explica el instructor.

Pese a la negativa del juez, Villarejo insiste en la conversación en su estrategia de tratar de favorecer a este empresario hispanolibanés, cuñado de su socio Adrián de la Joya, culpando a los franceses de sus problemas con la Justicia en España: "¿Y qué ocurre? Que los franceses, por una serie de circunstancias detectaron que este señor [El Assir] estaba colaborando con los intereses de España en el Magreb, etc, etc, y empezaron. Entonces claro, que nosotros mismos nos peguemos un tiro en el pie, por así decirlo es un poco error, efectivamente hemos tenido constancia del auto suyo, por cierto impecable, donde usted decía que no veía...".

El comisario traslada después al togado que la Policía había viajado "un par de veces a Suiza" a entrevistarse con El Assir. Y le insiste en que la imputación de este comerciante de armas le interesa "a los servicios de inteligencia franceses. [...] Tienen en Francia una acusación, totalmente gaseosa, sustentada en este asunto, con lo cual tiene una especial importancia, obviamente, ya le digo, aparte de mi buen amigo Armengol, hemos oído de su objetividad y tal y, por supuesto, usted tiene toda la... el criterio, creo que hay pendientes una serie de recursos, del abogado, que va...".

"Me obligaba la Audiencia"

Pero el instructor corta en seco a Villarejo, al que explica que el abogado del mercader hispanolibanés, Ildefonso González-Grano de Oro Guirado, ya había recurrido el auto que sentaba en el banquillo a su cliente: "Yo ya lo dije, es que a mí me obligaba la Audiencia a dictar ese auto, yo no podía decir ahora…", dice Echarri, que es interrumpido por el comisario, quien le pregunta si el letrado tenía "capacidad de…. recurrir un nuevo auto".

"Pero la Audiencia ¿ahora qué le va a decir? Si es que me ha obligado a dictar el auto. [...] Yo tenía otro criterio, pero yo tengo que respetar lo que me diga…", contesta el juez, que recuerda que no veía los delitos, y que fundamentó su decisión.

Echarri advierte después de las pocas posibilidades que tiene el recurso que interpuso el letrado de El Assir: "Está abocado al fracaso porque ya decía en el auto que yo tengo que abrir juicio oral, tengo que continuar porque la Audiencia me está diciendo que hay dos ejercicios aquí, aunque yo entiendo que no los había, bueno, pero es que yo no puedo decir otra cosa".

"UN POCO DE BUENA VOLUNTAD"

Y por eso el instructor, que adelanta que "igual hace falta un poco de buena voluntad también por la otra parte, vamos pagando esto, o lo que sea...", emplaza al policía a que se dirija a la Fiscalía y la Abogacía del Estado: "Yo creo que es lo que procede y ver cómo, pues en este, precisamente en este delito la excusa absolutoria de la regularización está permitida, es decir que no estamos inventando nada nuevo y no sería extraño que llegase a un acuerdo y ya está".

Sin embargo Villarejo, quien plantea la posibilidad de hablar de este caso con el fiscal jefe de Madrid, entonces Manuel Moix, pregunta de forma directa al juez si en ese momento no cabía "ningún otro escrito hacia usted". "Es que yo tengo la causa terminada", contesta el juez, que no da ninguna alternativa al comisario: "A mí lo único que me queda es, ya han presentado los escritos de acusación, es dictar el auto de apertura de juicio oral y dar traslado a la defensa. Y luego ver si efectivamente entienden que hay, que hay, que hay, insisten en el tema, pues hombre, ver cómo se podría solventar, más sin que llegase a juicio, porque es un delito que lo permite...".

"¿Y la defensa no puede aprovechar el escrito de defensa para de alguna manera...bueno…?", vuelve a preguntar Villarejo al magistrado, que informa al comisario del cauce procesal que debería realizar la Policía si estuviese interesada en ayudar a El Assir: "Es que vamos a ver, aquí lo que tendría que hacer es, yo, si a mí me presenta, pero eso tendría que ser la acusación, la acusación tendría que presentar un escrito, retirando la acusación. Yo, si a mí me presentan un escrito, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía, en ese sentido, yo lo archivo aquí, ni llega a la Audiencia ni llega a nada, no hay ningún problema. Ya he archivado expedientes de delito fiscal en los que se han regularizado las situaciones, es que ya hay que sobreseerlo, entonces sí, ya no hay nada, pero claro esa es una cuestión que hay que negociar con la Fiscalía y la Abogacía del Estado", especifica el juez, cuyo entorno negó inicialmente a esta redacción que la reunión con Villarejo hubiera tenido lugar, tal y como publicó este diario.

"Quiere volver a la Audiencia Nacional"

Finalmente, y antes de despedirse, Echarri explica de forma distendida a Villarejo que "igual" su próximo destino iba a ser la Audiencia Nacional, unos términos que apunta Villarejo en su agenda: "Muy correcto y receptivo. Quiere volver a la A.N. Se ve muy relacionado con Armengol", dice la anotación manuscrita, que alude al exdecano de los jueces madrileños.

En su investigación previa EL PERIÓDICO DE ESPAÑA también recabó la opinión del abogado de El Assir en la causa, Ildefonso González-Grano de Oro Guirado, quien rechazó haber participado en una entrevista con el juez en presencia de Villarejo. Este letrado negó haber encargado al comisario que se reuniera con Fermín Echarri. La existencia de esta grabación confirma una vez más la veracidad de parte de las anotaciones de las agendas de Villarejo, tal y como destacó el instructor del 'caso Tándem', Manuel García-Castellón.