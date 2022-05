Juanma Moreno se apoya en sus consejeros para renovar las listas del PP en las elecciones andaluzas

Juanma Moreno y varios de sus consejeros en el Gobierno autonómico encabezarán las listas provinciales del PP andaluz para las elecciones del 19 de junio. Así lo ha aprobado este martes por la tarde la formación de centro-derecha, que ha dado un paso más en la elaboración de sus candidaturas al oficializar a sus ocho números 1 en las diferentes provincias andaluzas tras la reunión del Comité Electoral Autonómico. Esta 'fumata blanca' ha sido bastante fiel a lo que apuntaban las quinielas. Así, el presidente andaluz será por tercera vez consecutiva el número 1 por Málaga y la inclusión de los miembros de su Ejecutivo ha servido como percha para hacer visible la renovación que le está pasando factura al antiguo sector 'casadista'.

Otro de los cabeza de lista 'ilustres' elegidos por el PP andaluz ha sido el consejero de Hacienda y flamante fichaje de Feijóo como gurú económico de calle Génova, Juan Bravo. El fulgurante ascenso en los últimos meses de la popularidad de este político será aprovechado situándolo como candidato número 1 en la provincia de Jaén, a la que Bravo está vinculado desde que llegase a esta geografía olivarera a finales de los años 90 para jugar como portero profesional de fútbol sala en el Jaén Paraíso Interior.

La formación de centro-derecha ha entendido que una buena manera de promocionar su gestión en el Gobierno andaluz del cambio es la de situar a parte de sus integrantes como cabezas de lista en sus respectivas provincias. Y, además de hacer lo propio con Moreno y Bravo, el titular andaluz de Salud Jesús Aguirre será el número 1 en Córdoba; la responsable de Cultura, Patricia del Pozo, lidera la lista de Sevilla; la encargada de Agricultura, Carmen Crespo, encabeza la de Almería; y la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, reincide como cabeza de cartel en Granada.

Tengo el honor de ser el presidente de #Andalucía y el candidato del @ppandaluz a las elecciones del #19J. Encabezaré la lista por Málaga. Y me acompañan cinco mujeres y dos hombres fundamentales como números uno provinciales.



Nuestro equipo son los andaluces.#AndalucíaAvanza pic.twitter.com/VswDNOsThp — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) 10 de mayo de 2022

Del hecho de que la secretaria general del PP andaluz, Loles López, sea la número 1 por Huelva se deduce que solo ella, Moreno y Carazo repiten al frente de las candidaturas provinciales. Se ha cambiado de candidato estelar en Sevilla, Córdoba, Almería, Jaén y Cádiz, dónde la elegido ha sido Ana Mestre. El hecho de que haya mayoría de mujeres entre los cabezas de lista fue mencionado por Juanma Moreno en Twitter: "Tengo el honor de ser el presidente de Andalucía y el candidato del PP andaluz a las elecciones del 19-J. Encabezaré la lista por Málaga. Y me acompañan cinco mujeres y dos hombres fundamentales como números uno provinciales".

Uno de los cambios más comentados está siendo la salida de la candidatura cordobesa del hasta ahora portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía y exalcalde de Córdoba, el 'casadista' José Antonio Nieto. El tema le saltó este martes al coordinador general del PP, Elías Bendodo, en su rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y, en calidad de portavoz de la Junta de Andalucía, salió a quitarle hierro: "Solo puedo decir que el partido del Gobierno, el PP, tiene un gran portavoz y estoy convencido de que Nieto va a seguir desempeñando funciones muy importantes en el equipo de Juanma Moreno; si él lo desea, va a seguir siendo importante en un futuro", recalcó.

Ha sido el propio Nieto -que dirige la campaña electoral del PP de Córdoba para las andaluzas del 19-J- quien ha dado un paso al lado al ver que la confección de la lista cremallera le impediría ocupar uno de los puestos que dan derecho al escaño. No obstante, Bendodo vino a recordarle que el hecho de que no aparezca en las listas no implica que no vaya a tener posteriormente cabida en el reparto de poder. De hecho, el propio Bendodo no apareció en ninguna de las candidaturas de su partido para los anteriores comicios andaluces del 2 de diciembre de 2018. Y el nuevo número 1 en Córdoba, el consejero de Salud Jesús Aguirre, tampoco formó parte de la lista electoral que José Antonio Nieto encabezó en su provincia hace cuatro años.

Eso sí, el protagonismo en el PP de Córdoba está actualmente muy repartido. A la figura del presidente del partido y parlamentario andaluz, el egabrense Adolfo Molina, se unen la dimensión adquirida como consejero por Aguirre o las dos referencias a las que más se encomienda en ese territorio Juanma Moreno: el alcalde de la capital, José María Bellido, y el delegado de la Junta y coordinador general del PP andaluz, Antonio Repullo, que fueron premiados respectivamente al ser incluidos en la ejecutiva nacional y en la regional del PP en los congresos de Sevilla y Granada.

Bendodo, en la lista malagueña

A la espera de que sean confirmados oficialmente el resto de los candidatos que acompañarán a los número 1 en las ocho provincias andaluzas, todo apunta a que Juanma Moreno compartirá lista en Málaga con su lugarteniente en el Gobierno del Cambio y coordinador general del nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo, Elías Bendodo. El presidente del PP malagueño ocuparía el número 3 de la candidatura y esto le permitiría comenzar la legislatura como diputado andaluz. A su vez, existe la posibilidad de que esta vía haya sido empleada para que Bendodo pueda acceder a uno de los sillones como senador por designación autonómica y acompañe en la Cámara Alta a Feijóo.

De hecho, Bendodo no desempeñaría ninguna función en el Ejecutivo andaluz si el PP lo reedita, tal y como ya avanzó el propio Juanma Moreno horas después de que su 'mano derecha' fuese ascendido a la cúpula de calle Génova en el Congreso Nacional, celebrado por los populares a principios de abril en Sevilla. De este modo, Bendodo no repetiría ni como consejero ni como portavoz de la Junta de Andalucía y se mudaría a la capital madrileña para centrarse en el objetivo de las Elecciones Generales, junto a Feijóo. De ahí que el Senado se sugiera como una salida acorde al horizonte que aguarda al político malagueño. Su 'jefe gallego' estaría esperándolo.

Otro de los mensajes que, previsiblemente, lanzará la lista del PP por Málaga será la subida hasta el número 2 -situada entre Juanma Moreno y Elías Bendodo- de la actual delegada de la Junta de Andalucía en esta provincia y secretaria general de los populares malagueños, Patricia Navarro. De este modo, Navarro ocuparía el lugar que tuvo en los comicios de 2015 y 2018 detrás de Juanma Moreno, tras haber sido la cabeza de lista en 2012, la hasta ahora vicepresidenta del Parlamento de Andalucía y exalcaldesa de Fuengirola, la antaño 'casadista' Esperanza Oña, que ocuparía ahora un puesto inferior.

No obstante, Oña -que se diferenció con su apoyo a Casado del 'sorayismo' de Moreno y Bendodo pero luego le dio enseguida su respaldo a Feijóo- continuaría en los puestos llamados a conceder un escaño por Málaga en la cámara autonómica del viejo Hospital de las Cinco Llagas y se perfila para el número 4.

Otro 'casadista arrepentido' con el que se seguirá contando en la lista malagueña es Miguel Ángel Ruiz, aunque cedería el número 3 a Bendodo y -si José Ramón Carmona repite como número 5- podría bajar hasta la séptima plaza.

Aunque en los mentideros populares se vaticina una subida desde los cuatro escaños malagueños actuales hasta más de la media docena, se da por seguro que una hipotética continuidad de Patricia Navarro como delegada de la Junta o la mudanza a Madrid de Bendodo en septiembre harán que, más temprano que tarde, corra la lista hacia otros candidatos para que sean parlamentarios andaluces.