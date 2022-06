El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este jueves que ahora, después de ver las imágenes de los migrantes muertos al querer atravesar la frontera entre Melilla y Marruecos, "no repetiría", como dijo, que el intento masivo de cruzar la valla había sido "bien resuelto" por la gendarmería marroquí.

"Es evidente que ahora no repetiría esas palabras", ha insistido Sánchez en una entrevista en La Sexta, donde ha pedido contextualizar lo dicho porque esas declaraciones las hizo "antes de conocer la tragedia de muertos en Nador".

No obstante, preguntado por las imágenes de la gendarmería marroquí en suelo español para detener a los migrantes, Sánchez ha asegurado que esas imágenes no las había visto y ha argumentado "el tiempo encerrado en la cumbre. No puedo opinar sobre esa cuestión".

El presidente ha subrayado que la política migratoria no es solo el control de fronteras, "hay que actuar en los países de origen" y ha recordado que lo visto en la frontera de Melilla es el "último acto" de una tragedia que comienza a muchos kilómetros, en un país como Sudán.

Y ha recordado que su Gobierno ha aumentado en estos presupuestos hasta 3.500 millones de euros en ayuda a la cooperación al desarrollo a los países africanos, un presupuesto que no tenía España desde hace 10 años. Ha añadido que la obligación de su Gobierno es defender las fronteras y ha pedido un ejercicio de empatía con los migrantes pero también con las Fuerzas de Seguridad el Estado y los ciudadanos de Melilla.

Sánchez ha querido dejar claro que su Gobierno siempre ha defendido una política migratoria regular y ha recordado que una de las primeras medidas que tomó fue recuperar la universalidad en el acceso a la sanidad por parte de los migrantes irregulares, al igual que se modificó la ley extranjería para que los menores extranjeros no acompañados puedan incorporarse social y laboralmente en España.