Certificado hoy el primer ‘no’ del Congreso a la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la presidencia del Gobierno y a la espera de que el viernes se concrete el rechazo definitivo en segunda votación, el PSOE mira ya a la previsible candidatura de su jefe de filas, Pedro Sánchez, tras una nueva ronda de consultas del Rey a los grupos parlamentarios la próxima semana. Los socialistas, inmersos en negociaciones con sus anteriores socios y con Junts, no se olvidan de CC para intentar sumar el voto de su única diputada en el Congreso, Cristina Valido, al bloque que propiciaría la reelección del ahora presidente en funciones.

Pese al apoyo de Valido a favor de Feijóo en la votación, junto al de Vox y UPN además del propio PP, y el que se producirá el viernes, el PSOE confía plenamente en poder cerrar luego un acuerdo con CC aún en el caso de que su voto no fuera imprescindible para la investidura de Sánchez y en base a la agenda canaria que los nacionalistas han puesto sobre la mesa y a la que sí se había comprometido el candidato popular para el caso de prosperara su investidura. La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se mostró este miércoles optimista sobre la posibilidad de una negociación positiva con los nacionalistas canarios y abierta a asumir sus planteamientos sobre las demandas para las Islas, si bien expresó algún desacuerdo respecto al pago de cantidades presupuestarias pendientes de este año.

Cristina Valido, consultada luego por los periodistas sobre este comentario de Montero, recordó que CC nunca se ha cerrado a un acuerdo con el PSOE para investir a Sánchez siempre que asuma el mismo documento que ha pactado con el PP sobre la agenda canaria, reprochando eso sí a los socialistas su rechazo recibir un documento de demandas durante la negociación entre los grupos, en agosto, para la elección de la Mesa del Congreso. La nacionalista insistió además en el hecho de que ni el PSOE ni el Gobierno en funciones “coge las llamadas” sobre algunas de las cuestiones urgentes que el Gobierno de Canarias demanda al Ejecutivo central en funciones en materias como crisis migratoria, emergencia hídrica en algunas islas o el pago de las cantidades comprometidas en los presupuestos de este año.

La ministra en funciones Montero explicó en relación a los tiempos para un nuevo posible escenario de investidura que hasta que Sánchez reciba el encargo formal por parte de Felipe VI de intentar formar gobierno, seguramente la próxima semana, no se iniciarán las reuniones formales con los grupos parlamentarios y que en ese marco es cuando cree que se puede avanzar en las negociaciones con CC. Pero los nacionalistas canarios consideran que esas negociaciones del PSOE con los independentistas “las conoce ya todo el país” aunque no su contenido más allá de que la amnistía que el PSOE y Sumar están dispuestos a otorgar a los independentistas catalanes encausados por su participación en el ‘procés’ es el argumento fundamental.

La amnistía es precisamente el elemento que va a dificultar el apoyo de CC a la investidura de Sánchez, porque independientemente de que haya acuerdo sobre la agenda canaria, la formación canaria tendrá que estudiar los términos y condiciones de esa medida y tomar una decisión al respecto porque las repercusiones políticas de la misma son trascendentales. Aunque Valido habló de una “consulta a las bases”, aclaró que no se trata de un referéndum entre sus militantes, sino una toma de posiciones por parte de los consejos insulares de la organización, además de un debate interno en el seno de su Comité Ejecutivo.

La diputada canaria, que hoy defendió el papel de CC como partido que no pertenece a ninguno de los bloques ideológicos en los que considera que está dividido el actual Congreso, así como el papel bisagra que los nacionalistas canarios han jugado en Madrid durante toda su trayectoria, era el centro de atención de los medios tras la segunda sesión de investidura de Feijóo. Muchos le preguntaban si era posible que alguien aliando del PP en Canarias y que ha apoyado firmemente la investidura de Feijóo podía respaldar luego a Sánchez, así como si la amnistía impediría esa posibilidad. Valido había mantenido precisamente durante su primera y meritoria intervención en el Congreso la coherencia de su partido por haber pactado a lo largo de su historia tanto con socialistas como con populares en función de una serie de respectivos acuerdos en defensa de los intereses de Canarias y que esa era precisamente el motivo de su apoyo a Feijóo pese a saber de antemano que seguramente no prosperaría. Algo que ya paso, según recordó, cuando CC apoyó en 2016 a la investidura de Sánchez condenada de antemano al fracaso. “En este país ha habido investiduras fallidas. Y mociones de censura que se sabían condenadas al fracaso antes de debatirse. La medida para que las cosas sean buenas o malas no puede depender de quien sea el que las hace”, afirmó Valido.

La diputada canaria se empleó a fondo para defender la centralidad política de CC y justificó su apoyo a Feijóo. “He subido a esta tribuna con un voto en la mano. Con el ‘sí’ al señor Feijoo por su compromiso con todas nuestras demandas, pero que nadie busque en nuestro apoyo razones ideológicas porque no las hay”, resaltó, insistiendo en que “en nuestro caso se trata de pactar las políticas y cerrar los acuerdos que Canarias necesita de un futuro Gobierno”. Reprochó que los llamados “progresistas” les acusen de “entregarse a la derecha” y recordó por ello las muchas de las leyes impulsadas por el Gobierno progresista en la anterior legislatura que fueron apoyadas por la entonces diputada de CC Ana Oramas, y ella misma, hace solo dos semanas, la utilización de las lenguas cooficiales en el Congreso. “Lecciones de progresismo, ninguna”, aseguró.

La diputada tinerfeña recalcó que “lo que nos mueve hoy al apoyo de esta investidura es muy fácil de entender: Nos comprometemos con quien se compromete con Canarias, con sus demandas y con el cumplimiento de sus derechos. Es lo que pedimos al Partido Popular. Justo lo que pedimos al Partido Socialista”. Añadió que su labor como diputada de CC “es para que gobierne quien gobierne respete nuestro Estatuto de Autonomía y nuestro REF tal y como se respetan y negocian los derechos y singularidades con otras nacionalidades de este Estado español”.

Tras reclamar una vez más a Feijóó que el PP apoye con sus 137 diputados la agenda canaria en el Congreso aunque sea desde el papel de oposición que le seguramente le va a tocar jugar, logró un compromiso del líder del PP en ese sentido. Tras agradecer la “lealtad, la claridad y la franqueza” en sus relaciones con CC, el candidato popular aseguró que “hay una agenda canaria conocida, pública, transparente que nos compromete como socios en el Gobierno de Canarias y como grupo mayoritario de Las Cortes y trabajaremos desde la posición que nos toque para avanzar en los objetivos comunes”.