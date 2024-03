Feijóo duda si Fernández es el mejor candidato para recuperar al votante de Cs que conquistó Illa

El PP desvelará “en las próximas horas” su candidato a las elecciones de Cataluña del 12 de mayo, según fuentes del partido. Después de días de evasivas y distintas fórmulas para evitar confirmar al actual líder catalán, Alejandro Fernández, y tras haberse frustrado la negociación con Ciudadanos para una candidatura única, Génova deshojará la margarita. "Asumimos que no vamos a presidir la Generalitat, así que tampoco tenemos prisa", iba diciendo estos días un asesor de Alberto Núñez Feijóo. La fecha tope para darlo a conocer, según la ley electoral, era el 8 de abril. Y en ese margen se escudaban.

Los conservadores utilizaron la semana pasada el argumento de las conversaciones con el partido naranja para seguir sin dar por hecho a Fernández como cabeza de cartel. Tras el fracaso con Ciudadanos la nueva excusa es que la dirección del PP está consultando "con los principales activos del partido en Cataluña" qué decisión tomar.

El principal objetivo de Feijóo es intentar que su partido no solo trate de conquistar alguno de los 11 escaños que sacó Vox en 2021 o los 6 de Ciudadanos. También quiere, según fuentes de la dirección, convencer a los miles de votantes que, aquel año, votaron a Salvador Illa (PSC), ganador de los comicios. ¿Es Fernández el mejor cabeza de cartel para atraer al elector que en 2017 eligió a Inés Arrimadas (Ciudadanos) y, hace tres años, cambió a Illa? Algunos en Génova dicen que sí (el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado), mientras que otros no lo acaban de ver (la secretaria general, Cuca Gamarra, y el vicesecretario Elías Bendodo).

Los que prefieren otro perfil, en principio más suave, mencionan el nombre de Dolors Montserrat, ahora eurodiputada. En realidad es la persona que siempre tuvo Feijóo en la cabeza para su proyecto en Cataluña, desde que aterrizó en Madrid como líder nacional. Montserrat, apuntan fuentes del PP, "se ha medido" con Carles Puigdemont estos años en el Parlamento Europeo, donde ambos tienen escaño, y eso le daría un plus y una razón de ser a ese recambio por Fernández. "Cuando quitas al candidato natural tienes que hacerlo con alguien incontestable, para no generar una crisis interna. Tienes que venderlo con una razón de peso", afirma un antiguo fontanero del partido. La opción de Montserrat podría cuadrar con ese mandamiento de los conservadores.

Fernández escribió un mensaje este lunes por la tarde en X (antes Twitter) en el que mostraba su "absoluta disposición" a ser el candidato a la Generalitat, aunque también se ofrecía a ayudar al PP "como afiliado de base" para obtener "el mejor resultado posible". Lo único que quedó claro en ese mensaje es que querría repetir.

Reunión en Génova

Lo escribió después de reunirse con Feijóo en la sede nacional de la calle Génova, según informó el PP en un breve comunicado que no daba pistas sobre lo que tiene en la cabeza el jefe de los populares. El texto aseguraba que ambos habían puesto "en común su visión sobre el contexto político actual tanto en Cataluña como en el conjunto de España". No parece un tema de conversación fácil entre ambos. La relación entre el político de Tarragona y su jefe no es buena y ha quedado patente estos meses atrás en varios momentos; el más llamativo fue cuando el presidente nacional comentó que él estaría abierto a un pacto de Estado para buscar un nuevo "encaje" para Cataluña, algo que Fernández dejó claro que rechazaba de plano por considerarlo innecesario.

Las crónicas periodísticas empezaron a recoger a finales de 2022 que Feijóo quería sustituirlo pero, entre los apoyos de los aznaristas a Fernández (Isabel Díaz Ayuso, el principal) y las elecciones del año pasado, no lo ha hecho en todo ese tiempo y el adelanto decidido por Pere Aragonès le ha pillado sin esa operación rematada. Además, declaraciones de Esteban González Pons, muy cercano a Feijóo, afirmando cuestiones como que Junts es “un partido cuya tradición y legalidad no están en duda”, terminó de alejar por completo al dirigente catalán de la cúpula. El malestar por ambas partes ha ido creciendo, hasta el punto de que el análisis interno es ya que si Fernández es el candidato será porque no hay más margen de maniobra.

También es cierto que miembros del PPC y la mayoría de presidentes autonómicos, incluidos los que daban apoyo a Fernández, consideran que el dirigente catalán ha abandonado las labores orgánicas, con el habitual comentario de que "tiene el partido muy abandonado", sumando también la “falta de lealtad” que ha demostrado en distintas ocasiones con el jefe del partido.

Los análisis sociológicos

Las quinielas se han ido multiplicando estos días, como suele ocurrir a las puertas de la decisión. Están sobre la mesa el nombre de algunos dirigentes como el alcalde de Castelldefels, Manu Reyes; y el del ahora diputado en el Congreso Nacho Martín Blanco. Y, en las últimas horas, también se ha llegado a sumar Pere Lluís Huguet. Proveniente de Ciutadans, partido por el que fue concejal en Salou, Huguet fue elegido por Feijóo como cabeza de lista por Tarragona el pasado 23-J y es una de las voces catalanas que escucha el líder de los populares, informa Carlota Camps.

Como es habitual cuando hay elecciones autonómicas, Génova encarga análisis sociológicos para conocer las inquietudes del votante "blando" -el que duda- y así afinar mejor el contenido de la campaña y, en este caso también, el candidato. ¿El votante potencial del PP tiene más temor a la amnistía de Pedro Sánchez o a otra declaración unilateral de independencia? ¿Prefiere manifestarse en la calle contra la amnistía o cree que el PP debería poner el foco en la economía de nuevo? Las respuestas a todas esas preguntas, supuestamente, tienen que darle a Feijóo un retrato robot de la persona que mejor defenderá sus siglas en Cataluña, aunque el gallego, como dicen sus colaboradores, vaya a ser el candidato 'oficioso' a la Generalitat de Cataluña.

