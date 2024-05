La abogada de Rato lamenta en el juicio no haber conocido antes los correos de Montoro: "No pude preguntar por ellos"

La abogada María Massó, que ejerce la defensa del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en el juicio sobre su patrimonio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid, ha lamentado en su informe de conclusiones no haber conocido antes el contenido de los correos electrónicos destinados al exministro Cristóbal Montoro, publicados el 26 de abril por El Periódico de España, del mismo grupo editorial, para poder preguntar a la ex directora de la inspectora jefa de la ONIF, Margarita García-Valdecasas, sobre su contenido.

EPE informó de que el juez de Tarragona Rubén Rus Vela tiene en su poder varios correos que evidencian las presuntas maniobras desarrolladas por la cúpula de Hacienda en relación con los delitos fiscales de los que se acusaba al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. En uno de ellos, remitido el 21 de enero de 2015 -cuatro meses antes de que fuera detenido el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)-, el entonces jefe de gabinete de Montoro en Hacienda, Felipe Martínez Rico, explica a Montoro que el jefe de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quería hablar con él sobre la "situación fiscal de Rato": "Tienen ahora indicios de que está procediendo a alzamiento de bienes. Traerá información preparada, pero es posible que la situación derive en la necesidad de una entrada y registro", indica el email.

"No pude preguntar"

"Yo no pude preguntar por esto, porque esta comunicación no se conocía a fecha de la declaración de Margarita García Valdecasas. [...] Son comunicaciones filtradas de la causa de Tarragona, que esta parte intentó aportar, pero bueno, no pudo, porque además de que efectivamente se devolvió la información, pero en cualquier caso, la causa sigue secreta", ha explicado la letrada.

"El tribunal pensará, claro, que eso es irrelevante para esta causa, pero produce mucha paz de espíritu saber y confirmar que todas las anomalías detectadas desde el principio en esta causa tienen una razón de ser", ha concluido la letrada, que ha reclamado la libre absolución de su cliente.