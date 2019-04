"Soy 'antibrexit', creo que ha sido la decisión más errónea del Reino Unido"

- Defínase, por favor.

-Nací en un pueblo de Manchester (1945), Stockport, que está muy cerca, como La Calzada de Gijón. Soy hijo único.

- ¿Qué le trajo e España?

-Cuando acabé en la Universidad me coloqué en una empresa petrolífera, dos años, pero el trabajo no me gustaba, no me llenaba la vida empresarial y me fui. Había trabajado antes en un colegio, de profesor aprendiz y me dedique a mandar currículum a las academias españolas. Me contestaron de Gijón, de la Academia de Idiomas Modernos, que estaba en la calle Corrida, encima de Roibas. El dueño era Luis García Díaz- Faes, que tenía varias academias en Avilés, León y Valladolid, y me mandó para León durante un año. Luego me marché para Inglaterra dos meses y volví para León, y mientras tanto Luis me ofreció el puesto para Gijón de director de estudios. Me fui de León a regañadientes, porque estaba muy a gusto, pero en Gijón estoy muy bien. Cuando llegué me tocó la era buena del Sporting, con Quini, Ferrero, Joaquín... Daba gusto ir a El Molinón. Yo siempre fui muy futbolero.

- ¿Cuál es su plato preferido?

-El pote asturiano y las fabas con almejas. El pescado no me gusta, soy carnívoro, y la carne aquí es muy buena. Así que me alimento de potajes y carne. Me gusta la sidra y mis hijas son muy sidreras

- ¿Está casado?

-Sí, estuve casado veinte años y tuvimos cuatro hijos, pero por desgracia se murió una hija de 30 años, de cáncer. Ahora estoy divorciado desde hace diez.

- ¿Tiene novia?

-Sí, vivo en pareja.

- ¿No se casa?

-Sí estoy pensándolo, pero no sé cuándo, porque la burocracia inglesa es terrible.

- ¿Qué me dice del "Brexit"?

-Estuve la semana pasada en Inglaterra y la gente está hasta las narices de los políticos, que no saben qué hacer. Llevan dos años con este tema y no encuentran la solución. Han pasado dos años y muchas personas mayores han muerto y aparte los chicos jóvenes que no pudieron votar están muy preocupados por su situación. Yo creo que deberían hacer otro referéndum, pero no sé. Esas personas mayores creen que están en el Imperio británico, y no es así. Yo he oído que se estaba montando sobre mentiras y que se utilizaban datos falsos. Yo soy "antibrexit", creo que es la decisión más errónea que se ha tomado en el Reino Unido.

- Las elecciones son hoy, ¿qué cree que va a pasar?

-A mí el que más me gusta es Albert Rivera, pero yo no puedo votar.

- ¿Es usted feliz?

-Sí, en Gijón la gente es muy agradable, la familia está bien, mis tres nietas también, no me puedo quejar.

- ¿A qué teme?

-A una muerte dolorosa, no me gusta sufrir. Yo deseo morir en la cama durante el sueño.

- ¿Qué es lo que más le gusta de España?

-Cuando vine a Gijón me sorprendió que el contrato decía que mi horario de trabajo decía que era de cuatro de la tarde a ocho. Muy bien, soy un ave nocturna y me puedo acostar tarde y no madrugo por la mañana. La gente de Gijón es encantadora.

- ¿Practica algún deporte?

-Practiqué, jugaba al squash.

- ¿Cuál es su formación académica?

-Estudié en el Trinity College de Dublín. Estuve cuatro años aprendiendo español y francés.

- ¿Y su vida deportiva?

-Estando en la Universidad ganamos el torneo, por primera vez en la historia, de la Copa de Irlanda.

- ¿Y su vida espiritual?

-Soy agnóstico, pero no ateo. Tengo grandes dudas.

- ¿Cuáles son sus aficiones?

-Me gustan mucho los animales, tengo una perra fox terrier y tuve un gato, pero murió.

- ¿Qué le molesta?

-Todos los que vienen a Asturias les encanta, tenemos las montañas, y playas maravillosas y la oferta gastronómica es insuperable y, con todo eso, no lo promocionan. Además, yo empecé a perder interés por el Sporting cuando se convirtió en una sociedad y lo tomó la familia Fernández. Estábamos más a gusto con Vega-Arango.