En una zona alejada del centro de Gijón, como es el camping del Rinconín, pero a plena luz del día, la Policía Local sorprendió ayer a 35 personas realizando un botellón. De esas, 19 se llevaron una multa por no llevar mascarilla, 11 por no respetar las restricciones del número máximo de asistentes a una reunión social y cincos por acudir a una “fiesta” de este tipo. El de ayer, no fue el único botellón. Solo una hora después, varios agentes multaron a seis jóvenes por beber en el camino de la Fuente del Pisón, una vía muy apartada de la parroquia de Somió. No es ninguna excepción. El cierre de los bares ha espoleado la organización de este tipo de reuniones. Contando los de ayer, desde el 16 de octubre varios grupos de personas han sido denunciados en 13 ocasiones por beber en la calle.

El cierre total de los bares y el pequeño comercio entró en vigor el 4 de noviembre, pero antes a la hostelería ya se le había prohibido usar las barras. Durante esos días, los datos del covid-19 en la región lejos de ser esperanzadores han alcanzado picos de contagios alarmantes. El sábado 14 de noviembre, Asturias rozó los 800 nuevos infectados. Esa misma jornada, muy soleada, la Policía Local de Gijón intervino en tres botellones en el parque Fluvial de Viesques, en la calle Eleuterio Quintanilla, en El Llano, y en el parque Isabel La Católica. En total, se tramitaron 24 denuncias, el doble que el día 13, viernes, cuando hubo botellón en la calle Aguado, en La Arena, y en el camino del Rubín, en El Cerillero. Estas quedadas informales trajeron consigo un nocivo efecto secundario en forma de montones de basura. Las intervenciones de la Policía Local en el último mes demuestran que botellón en Gijón afecta a todos los barrios. Desde la zona oeste hasta la este, pasando por el centro, muy extraño es el fin de semana que no salde con un buen número de denuncias, ya sea por fumar sin guardar la distancia, por no llevar mascarilla y por el acto ilegal de consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, sea en parques o en patios interiores.

Las fiestas en domicilios son el otro problema de las semanas más duras de la pandemia en Gijón. Tampoco es raro que los agentes intervengan los fines de semana en domicilios particulares donde se celebran reuniones ilegales.

Sin ir más lejos, ayer un hombre fue detenido tras intentar escapar con su coche a toda prisa tras haber sido sorprendido por la Policía en una celebración en la calle Cecilia, en Tremañes, muy cerca de la avenida de Los Campones. Fue a las 00.10 horas, y interceptado a las 1.40 horas en la avenida Constitución. En el coche iban además otras dos personas. El conductor fue detenido por un delito contra la seguridad vial y por oponer resistencia. Ninguno de los tres ocupantes del coche llevaban mascarilla. Lo cual derivó en otras dos denuncias que se suman a las numerosas que ha tramitado la Policía Local en su lucha contra los botellones desde el cerrojazo de la hostelería.