“Moriyón acabó con un convenio del plan de vías y nada hecho, y Ana González va por ese camino”

Al inicio del mandato habló mucho de diálogo y consenso. A día de hoy, ni lo uno ni lo otro. Sólo se ve una actitud autoritaria que genera polémica y falta de confianza. Lo mejor... poco que decir, salvo la gestión inicial de la pandemia, donde es de agradecer la actitud de las concejalas Marina Pineda y Natalia González. El resto de ediles, salvo Aurelio Martín, parecen no existir. La propia Alcaldesa les tiene poca consideración.

2 ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal su grupo?

Desde el comienzo del mandato hemos mantenido una actitud abierta a acuerdos con el gobierno, pensando en los gijoneses. Lo peor es que parece que el gobierno, y algún partido de la oposición, no entiende lo que hacemos. Hemos huido de la demagogia de muchos de ellos. Hay que recordar que el PSOE e IU no tienen mayoría.

3 ¿Cómo calificaría el papel de la oposición en su conjunto?

Hay dos tipos de oposición este mandato: una constructiva y otra totalmente oportunista y populista. Esta última lleva a continuas confrontaciones. Se oponen, pero no aportan soluciones. Y todo ello sirve de excusa para que el gobierno siga en su inactividad.

4 A nivel personal, ¿qué considera que ha aportado a la política municipal?

Entré en política hace seis años desde la sociedad civil. La razón de dar ese paso es que creía que había que cambiar cómo se estaban haciendo las cosas, que era necesaria una regeneración. No sé si he logrado algún avance, pero lo intento. Y lo seguiré intentado, con mi trabajo diario, que es para todos los gijoneses, nos hayan votado o no. Cuando este periodo de mi vida acabe, volveré a mi trabajo y espero que lo que hayamos hecho en el Ayuntamiento haya sido útil y anime a otros a seguir luchando por nuestra ciudad.

5 La pandemia ha marcado casi todo el mandato. ¿Qué le ha gustado y que ha echado en falta en la gestión municipal?

Me ha gustado cómo se ha gestionado el inicio de la crisis sanitaria, ayudando a los que más lo necesitaban y dialogando con todos los partidos. Pero ahora la gestión está siendo muy mala: muchos retrasos en las ayudas, escasas y con poca planificación de lo que llegará.

6 De todas las actuaciones en política de movilidad, uno de los temas estrella del mandato, ¿cuál considera la más acertada y cuál la más equivocada?

Sólo puedo destacar el diálogo de la concejalía de Movilidad sobre la ordenanza, que la mejoró sustancialmente. No siendo la de Ciudadanos, es la opción menos mala. Lo peor, la falta de planificación, lo que lleva a obras carentes de sentido, como la chapuza del “cascayu” y las semipeatonalizaciones de las calles Ruiz Gómez y Caridad.

7 Plan de vías. ¿Está dispuesto a apoyar un nuevo convenio con la estación en Moreda? ¿Qué pediría para un acuerdo?

Los gijoneses ya no se creen nada del plan de vías. Tras 20 años de maquetas, lo que quieren es una estación intermodal ya. Hace falta que tengamos el informe definitivo de la ubicación, y con ello que la Alcaldesa genere otro consenso. El final del mandato de Moriyón acabó con la firma de un convenio, el de Ana González va por el mismo camino: un nuevo convenio y nada construido.

8 ¿Hacia dónde deben ir los fondos europeos? Cite algún ejemplo concreto.

Ante el incierto panorama económico, deben servir para recuperar el empleo y la economía locales. Hablamos de una economía más sostenible, industrial, limpia, digital... Una economía que no sea “pan para hoy y hambre para mañana”.

9 ¿Debe cambiar la estructura interna del Ayuntamiento para ganar en eficiencia? ¿Cómo?

Por supuesto que sí, y por ello hemos pedido un estudio sobre la estructura municipal de cara a que sea mas eficiente y dé respuesta a los grandes retos que tenemos por delante, sobre todo, en lo relacionado con la atención al ciudadano.

10 ¿Cómo debe ser la relación entre el Ayuntamiento y la sociedad civil? ¿Le gusta el actual modelo de participación?

No hay modelo de participación. Hasta ahora la única participación de la sociedad civil es que se le informe de decisiones tomadas. Hay que potenciar los consejos de distrito y aprobar el reglamento de Participación.

11 Pensemos a largo plazo. ¿Cómo le gustaría ver Gijón en 2031?

Gijón siempre ha sido una ciudad puntera en muchos ámbitos, cultural, deportivo, tecnológico... Se ha perdido gran parte de ese impulso, y es necesario recuperarlo. Hay que volver a colocar a nuestra ciudad en el mapa de las grandes ciudades de Europa. Una ciudad de la que los gijoneses se sientan orgullosos y de la que los visitantes queden encantados y quieran volver (o quedarse).