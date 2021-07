Exoneran del pago de 50.000 euros a una gijonesa que se endeudó tras avalar a su madre

Una joven gijonesa que terminó endeudándose tras avalar a su madre ha logrado, con la ley de segunda oportunidad, que el juzgado la exonere del pago de 50.000 euros al entender que la afectada actuó siempre de buena fe y que su caso encajaba en lo estipulado en la legislación, como el haber intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos, que no el deudor no haya sido condenado en los diez años anteriores (por delitos como falsedad documental o contra la Hacienda Pública, entre otros) o que sea una persona física. La joven, que había empezado a trabajar poco antes de avalar a su madre, quiso ayudar a su progenitora para que saliese adelante ante “una situación familiar muy grave”, describe el abogado de la gijonesa, Javier Dapena. A partir de ahí, las cosas empeoraron y la joven no pudo hacer frente a las exigencias contraídas tras avalar a su madre. Con la ley de segunda oportunidad ha logrado que su deuda de 50.000 euros se quede a cero. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Gijón, ya es firme.