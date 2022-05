Montevil recupera las citas vespertinas en el ambulatorio

Myriam Blas fue una de las vecinas que aprovechó ayer la reapertura de la atención vespertina en el Centro de Salud de Roces-Montevil. “Vengo por la alergia que tengo, para que me recente un colirio. No sabía que volvían a abrir de nuevo por la tarde”, reconoció ayer, pasadas las cinco, cuando se acercó al servicio de Urgencias, que desde ayer atiende de 15.00 a 20.00 horas a pacientes sin cita previa, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. “Pues si no hubiera tenido que ir a El Llano, y es una faena, está muy a desamano si es algo para algo urgente”, cuenta esta vecina del Alto Pumarín.

Las consultas a crónicos por las tardes, la medida que encalló las negociaciones con los vecinos –que piden que se abran al resto de pacientes y que se habiliten en todos los centros y varias veces por semana– se retomará tras el verano. Por el momento, desde ayer, ya se atiende a pacientes de urgencias sin cita previa durante cinco horas. “Era necesario. Hay muchas situaciones que se pueden solucionar aquí sin tener que ir a Cabueñes”, cuenta José Ramón Fernández, vecino de la calle Badajoz. “Estoy a dos pasos del ambulatorio, sería una faena tener que ir hasta Cabueñes o El Llano porque aquí está cerrado cuando lo necesite”, subraya. No obstante, en la FAV (Federación de asociaciones vecinales), su presidente Manuel Cañete aún ve insuficiente esta medida. “Esto es más que tirar hacia adelante en un proceso de asentar un modelo de urgencias y cerrar definitivamente la apertura vespertina de los centros de salud”, lamenta. Abrir el centro de salud de Roces- Montevil por las tardes formaba parte del plan para los ambulatorios que el Sespa intentó consensuar con la FAV en los últimos meses. Se planteaba la medida de abrir la atención continuada de 15.00 a 20.00 horas en Montevil e implantar un programa de consultas vespertinas en toda la red para atender a enfermos crónicos. Esta última idea fue la que enfrió las negociaciones. Los vecinos la veían corta y la mayoría de médicos anunció que no se ofrecería voluntario para realizarlas. “Nos oponemos al cierre de los centros de salud y a las propuestas que plantearon de trabajar por la tarde de manera voluntaria, sin concreción alguna de cómo, quién y cuándo. Vamos a seguir movilizándonos denunciando otro incumplimiento más y exigiendo responsabilidades”, concluye Cañete.