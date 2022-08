Gijón corona a Salvador Ondó como mejor escanciador

Escanciar a la perfección uno, dos y hasta seis culinos de sidra. Esa fue la prueba a la que se enfrentaron ayer en la plaza Mayor los 39 participantes del 34º Concurso regional de Escanciadores de Gijón, clasificable para el 29º Campeonato Regional de Escanciadores. La posición del vaso y de la botella, la dirección del chorro, el tiempo o la cantidad justa de 100 mililitros de sidra en cada vaso fueron los criterios establecidos para designar los ganadores, según explicaron el presidente del jurado Abraham Castellanos y la también integrante del jurado y campeona nacional de escanciado del año 2000, Laura Ovín. Gijoneses y turistas de toda España llenaron la plaza atraídos por la curiosidad, mientras los concursantes competían por echar los mejores culinos. "El ganador de la tarde es Salvador Ondó, del Tierra Astur", anunció Saúl Moro, presidente de la asociación de escanciadores de Asturias y presentador del concurso. El cuatro veces campeón de Asturias echó, así, otro premio a sus espaldas.

"Escanciar sidra es algo intrínseco de Asturias, tenemos que apostar más por ello", destacó Ondó, quien pidió a los ayuntamientos que invirtieran más fondos en estos concursos y aumentaran el número de premios "para que participe más gente y tenga un mayor atractivo". Por su parte, Andrés Menéndez se llevó el segundo puesto después de haber conseguido la misma clasificación en el concurso de Carreño del domingo pasado. "Aprendí a escanciar desde pequeño porque mis padres tenían una sidrería", comentó Menéndez, que compagina su hobby sidrero con su trabajo como soldador. En tercer lugar, quedó Jorge Vargas, campeón de Asturias en 2015, que lleva aproximadamente 10 años escanciando. "Este año he ganado en Llanes y en el resto de pruebas me he mantenido entre los cinco primeros", afirmó. Ayer no fue una excepción. Por su parte, el primer premio regional fue a parar a las manos de José Amador, y Daniel Rujas consiguió el primer puesto de la categoría sub 25.

El jurado, formado por campeones regionales de otros años, también quiso recompensar el esfuerzo de otros 10 participantes, dos en la categoría regional y siete de la categoría general. Entre estos últimos estaba Jonathan Trabanco, que consiguió la quinta posición. "Llevo 20 años participando en estos concursos", admitió. Al igual que para Andrés Menéndez, para Trabanco, escanciar se trata de una actividad de ocio. Sin embargo, no por ello le pone menos empeño: "Debido a la competencia que hay, dedico mis ratos libres a entrenar escanciado".

Bajo el escenario, un público muy entregado aplaudía y animaba a todos los participantes -sobre todo si alcanzaban una alta puntuación-. "Nosotros nos hemos acercado a ver el concurso porque nos hemos pasado la semana en Gijón bebiendo sidra", bromeó el sevillano Francisco Fernández, que se había venido de vacaciones a la ciudad con su pareja Carmen Ruiz. "Estamos aprendiendo mucho sobre escanciado", aseguró. También Maria José Blanco se animó a ver el concurso, después de haber asistido al evento el año pasado. "Venimos a dar una vuelta y, de paso, nos quedamos a verlo", afirmó.

Bajo la atenta mirada de estos y de otros asistentes, y acompañados por una música de temática asturiana, los campeones subieron al templete a recibir sus premios. En fila y sincronizados, escanciaron el último culín de la jornada, que ofrecieron de buena gana a quienes estaban a su lado. Salud.