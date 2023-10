El juez califica como culpable el concurso de acreedores en Vauste, pero sin responsabilizar a nadie

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón acaba de calificar como culpable el concurso de acreedores de la entidad Graham Corporate S. L. (antigua Vauste Spain), pero sin responsabilizar a nadie en la sentencia de lo ocurrido. "No declarar persona alguna afectada por la calificación, ni tampoco como cómplice. No procede efectuar pronunciamiento alguno en materia de responsabilidad por déficit concursal o por causación de daños y perjuicios", establece el magistrado en un fallo que tampoco hace pronunciamiento alguno en materia de costas. El motivo radica en que las irregularidades tuvieron lugar durante un periodo de tiempo del que son ajenas las firmas (Quantum Capital Partners e Iberia Automotive) y personas físicas señaladas (U. M. M. y R. Y. Y.) como responsables por la administración concursal y el Ministerio Fiscal. De hecho, el juez apunta como responsable hacia F. S. N., quien fue el administrador cuatro años, pero que no figura en el procedimiento como señalado.

En una extensa sentencia de cincuenta folios (que no es firme y contra ella cabe recurso), el magistrado sólo acepta uno de los argumentos planteados por el administrador concursal y el Ministerio Fiscal: el relativo a la formulación de las cuentas anuales durante los años 2019 y 2020. Sí se formularon en 2019, pero ni se aprobaron ni se depositaron en el Registro Mercantil como está establecido. Con respecto a 2020 no se cumplió ninguno de los tres requisitos. Si hay ese incumplimiento, ¿por qué no se responsabiliza a nadie del mismo? Porque "la no aprobación y depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2019 es una exigencia que pesaría en exclusiva sobre el administrador de la sociedad en dicha época, F. S. N., a quien ninguna de las partes legitimadas activamente en la sección de calificación ha exigido responsabilidad alguna, dejándole fuera de la calificación, razón por la que, en clara congruencia procesal, no resulta posible responsabilizarle de dicha conducta".

Daños y perjuicios

El magistrado ya muestra su sorpresa en las primeras líneas de su sentencia. De hecho, es su primera observación previa antes de ir al fondo del asunto. "Resulta anómalo para este juzgador la exclusión de F. S. N. como persona afectada por la calificación, tanto en el informe de la Administración Concursal como en el dictamen del Ministerio Público". Y remata: "queda objetivamente acreditado que el administrador único de Vauste desde abril de 2017 a junio de 2021 fue F. S. N".

Y con respecto a las cuentas del 2020, que ni se formularon, ni se aprobaron ni se depositaron en el Registro Mercantil, repite el mismo argumento: el de "no ser demandado por ello". En ese periodo entró ya en juego, después, U. M. M., sí señalado en la demanda. Pero entiende que el juez que a él "no le era exigible" esa responsabilidad durante el periodo en el que fue administrador único de la sociedad concursada, del 30 de marzo al 30 de julio de 2021. Por eso el juez ve "un escenario adulterado y desigual de responsabilidades para los actores de esta pieza incidental de calificación". Pues el informe de la Administración Concursal, por una misma conducta de irregularidad contable relevante, exige responsabilidad a U. M. M. que estuvo poco más de tres meses, pero no realiza reproche alguno a quien ostentó ese cargo por cuatro años.

Tras conocer la sentencia, desde Quantum Capital Partners anunciaron ayer su intención de reclamar "daños y perjuicios a la administración concursal, al fondo DSA (vinculado a NMR) y a otros actores del caso". Y destaca ampliamente las referencias del juez a la gestión de F. S. N. durante sus más de cuatro años en Vauste.