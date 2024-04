La plataforma Cuatro Patas Libres Gijón pide habilitar un espacio para perros en el parque Hermanos Castro

La proximidad de la temporada de baños ha puesto en alerta a los propietarios de perros, ya que los canes no podrán acceder a la playa de San Lorenzo a partir del 1 de mayo y hasta octubre. Ante esta tesitura, la plataforma Cuatro Patas Libres Gijón, un grupo de vecinos de La Arena, propone habilitar un espacio canino en el parque Hermanos Castro para que los animales puedan correr libremente. "Cumple las necesidades porque la zona está alejada de los transeúntes y ahí no molestamos a nadie", afirma Yenia Sánchez, representante del colectivo, que acumula unas 400 firmas. Las que se consigan se enviarán este viernes a registro con el objetivo de que el Ayuntamiento estudie la idea. La asociación vecinal de La Arena ya ha mostrado su apoyo a la iniciativa.

Alega Sánchez que el parque canino próximo a la plaza de toros de El Bibio se queda pequeño y no reúne las condiciones de seguridad adecuadas. "No tiene vallas y es un problema con la gente", dice Yenia Sánchez, que señala que el parque de Isabel la Católica "no es un buen lugar porque muchos niños juegan y es una zona de paseo para personas mayores". También lamenta Sánchez que el espacio para perros junto al "kilometrín" está sin vallar y que allí proliferan orugas "procesionarias" que suponen un peligro para las mascotas.

Volviendo a la propuesta de Hermanos Castro, remarca Yenia Sánchez que es un espacio "sin mucho uso" salvo cuando se celebran festivales o eventos durante el verano. "Gijón tiene zonas suficientes para poder ubicarnos", subraya. También saca a colación la representante de Cuatro Patas Libres Gijón que el "turismo con mascotas está subiendo" y que la ciudad debe potenciar su faceta de "dog-friendly". "Esto no es un capricho", resalta. Sánchez sostiene que varios veterinarios harán un informe de los beneficios y deficiencias de los espacios caninos gijoneses situados en La Arena. Pese a que la prioridad de la plataforma sea dedicar una parte del parque Hermanos Castro, insiste Yenia Sánchez en que "están abiertos" a que el gobierno local ofrezca otras alternativas.