El recurso para frenar la concesión de la fábrica de baterías en El Musel pilla por sorpresa a Zima, con un acuerdo con Duro para el plan eólico

El grupo Duro Felguera ha presentado un recurso de reposición ante el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón para bloquear la concesión de 45,5 hectáreas a la multinacional belga Umicore en al ampliación de El Musel, instando al Puerto a resolver antes el trámite de competencia en el que Duro Felguera y el Grupo Zima se disputaban terrenos en el Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (Muelle Norte) para la fabricación de piezas de aerogeneradores marinos. Duro sostiene que parte del suelo solicitado por Umicore se solaparía con el que ellos habían solicitado para su proyecto eólico. El grupo industrial asturiano sostiene que, si no puede disponer de ese espacio, su proyecto sería inviable, causándole un perjuicio irreparable. El recurso ante el consejo del Puerto es un paso necesario para acudir a los tribunales, paso este último que ayer no aclararon desde Duro si están dispuestos a dar si no se atiende su reclamación.

La concesión solicitada por la multinacional Umicore, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, suma 455.141 metros cuadrados en los que prevé levantar una fábrica para construir componentes para baterías de vehículos eléctricos, en concreto de cátodos. Un proyecto que se desarrollaría en varias fases, con una inversión global del orden de los mil millones de euros. El terreno solicitado por Umicore abarca toda la explanada que hay entre la regasificadora y el Muelle Norte, más la superficie que queda en este último muelle, salvo una parte en la zona más alejada de tierra. En esa zona no pedida por Umicore está previsto que 120.000 metros cuadrados se destinen a fabricar bases flotantes para aerogeneradores marinos. La concesión del suelo con ese fin, más otros 8.000 metros cuadrados, la solicitó el Grupo Zima, tras lo que el Puerto abrió el 5 de agosto de 2022 un trámite de competencia al que se presentó Duro Felguera solicitando toda la superficie libre del Muelle Norte, incluyendo los solicitados por Zima más los que ahora se solaparían con una parte de la concesión que pide Umicore. Tras la solicitud de concesión por Umicore, el pasado 13 de diciembre, la Autoridad Portuaria de Gijón abrió un trámite de competencia de proyectos, concediendo un plazo para que otras empresas pudieran presentar ofertas por el mismo espacio que solicitó Umicore y con el mismo objeto. El plazo acabó ayer sin que se presentara ninguna contraoferta, pero sí con la interposición de una reclamación de Duro para suspender y archivar el expediente y poder acceder al mismo. Eso, aparte de reclamar al Puerto que reanude el procedimiento pendiente para la concesión para la fabricación de bases para eólicos marinos en el Muelle Norte. El argumento de Duro es que el Puerto está obligado a resolver el trámite de competencia para ese proyecto de componentes de aerogeneradores, algo que compete al Consejo. Según las fuentes consultadas, en el recurso se apunta que aún permanecen depositados en la Autoridad Portuaria los 617.000 euros que aportó Duro como garantía para competir por el suelo del Muelle Norte, cifra que supone el 2% del presupuesto de las obras e instalaciones que plantea en su proyecto, cuya inversión ascendería por tanto a 30,85 millones de euros. Ese proyecto lo presentó el 16 de agosto de 2022 Duro Felguera al Puerto. Consta de dos fases, la primera limitada a los 120.000 metros cuadrados que no se solapan con el suelo que pretende Umicore. Pero sin el resto del terreno que Duro quiere en el Muelle Norte, el mismo sería inviable por falta de espacio de almacenamiento en El Musel, además de impedir la expansión de su proyecto fabril en una segunda fase, según los argumentos que esgrime la empresa. Antes de presentar el recurso, Duro contactó en varias ocasiones con el Puerto para interesarse por su solicitud de concesión. El recurso que Duro Felguera ha presentado ante el Puerto no sólo se basa en esos planteamientos, sino que también considera que debe paralizarse la tramitación de la solicitud por Umicore de 45,5 hectáreas, al considerar que el Puerto condicionó la presentación de ofertas alternativas a que se hicieran por la el mismo terreno y en su totalidad, cuando según Duro la Ley de Puertos sólo exige que los proyectos que se presenten a un trámite de competencia lo sean por el mismo objeto de la empresa que solicita la concesión, que en el caso de Umicore es una instalación industrial para la recepción de materias primas y productos intermedios para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. "Desviación de poder" El recurso interpuesto por el grupo industrial asturiano sostiene, en base a los condicionantes que incluyó el Puerto, que más que a un concurso en el que se da oportunidad a empresas competidoras de presentar ofertas, el trámite se asemeja a una adjudicación directa de la concesión a Umicore de 45,5 hectáreas. Desarrollando ese argumento, Duro opina que no se respetan los principios de igualdad, transparencia y concurrencia "sin perjuicio de que podría ser considerado este procedimiento como una desviación de poder", se llega a indicar en el recurso. Además, Duro sostiene que debe anularse el trámite de competencia por el suelo que pide Umicore debido a que considera que hay errores en el anuncio del mismo en el BOE por un artículo de la Ley de Puertos en los que se apoya. El anuncio alude tanto al artículo que regula los trámites de competencia de proyectos como al que regula las concesiones directas de pequeñas superficies de terreno para servicios (por ejemplo, para canalizaciones eléctricas o tuberías por suelo portuario). El recurso pilla por sorpresa a Zima, con un acuerdo con Duro para el plan eólico

El recurso por Duro Felguera para bloquear la adjudicación a Umicore de una parte del Muelle Norte que se solapa con su propio proyecto, pilló por sorpresa al grupo Zima, que desconocía la decisión de Duro de dar ese paso. La reclamación en el mismo recurso, de que el Puerto resuelva el trámite de competencia entre Duro y Zima por el proyecto para fabricar bases para aerogeneradores marinos choca con el hecho de que a principios del año pasado ambas empresas llegaran a un acuerdo para formar una sociedad conjunta, en vez de competir por la concesión, acuerdo que se alcanzó tras la mediación política. Ese acuerdo no llegó aún a formalizarse, ante las discrepancias sobre cuál de las dos empresas debe tener el control. Zima, que posee financiación para su proyecto de 85 millones de euros, además de acuerdos con clientes, pide mantener la mayoría accionarial y que Duro Felguera contribuya económicamente en proporción al porcentaje que tuviera en la nueva sociedad. Ahora Duro pide al Puerto que opte y adjudique y que lo haga atendiendo al mayor interés para el propio Puerto de los dos proyectos en liza.