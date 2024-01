La Fiscalía de Área de Gijón solicita la condena de dos acusados de estafar a un matrimonio con el falso alquiler de una vivienda. La vista oral está señalada mañana, 31 de enero, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 10. 00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados (1975 y 1969, respectivamente) contactaron con la víctima, quien -junto a su marido- había publicado un anuncio en una página web, en el que mostraban su interés en el alquiler de una vivienda en Gijón para utilizarla como vivienda habitual, aportando su número de teléfono como forma de contacto. Sobre las 16:00 horas del 14 de noviembre de 2022, el matrimonio recibió un mensaje de texto a través de WhatsApp emitido desde el número del acusado 1, en el que este les aseguró (faltando a la verdad) que tenía un piso para alquilar en la calle Julio de Gijón y que el alquiler mensual ascendía a 450 euros. El acusado les añadió que si querían agilizar el procedimiento, antes de visitar la vivienda podían abonar el precio de una mensualidad, que se convertiría en fianza en el momento de formalizar el contrato. También les explicó que la vivienda era propiedad suya y de su mujer y, para dar muestras de confianza, les envió a través de WhatsApp la fotografía del anverso de un DNI a nombre de una mujer, diciéndoles que se trataba de su esposa, cuando en realidad esa persona era totalmente ajena a estos hechos y había denunciado la sustracción de su Documento Nacional de Identidad en Alicante el 4 de febrero de 2020.

Los interesados concertaron una cita con el supuesto arrendador a las 18:45 horas del 14 de noviembre de 2022 en el portal del edificio de la calle Julio, tras abonar la cantidad de 450 euros mediante un ingreso a través de un cajero con el concepto “…fianza”, a las 17:28 horas de ese mismo día. A las 18:45 horas acudieron a la cita y, tras esperar un tiempo sin que acudiera nadie, decidieron llamar por teléfono a la línea utilizada por el supuesto arrendador. Tras numerosas llamadas, el teléfono figuraba como no disponible, ante lo cual enviaron varios mensajes a través de WhatsApp, comprobando que no se activaba el segundo tic de confirmación. El matrimonio decidió entonces llamar a las viviendas del segundo piso del edificio, donde les indicaron que el piso no estaba en alquiler.

La cuenta donde se recibieron los 450 euros fue contratada online por el acusado 2. Tras recibirse el ingreso, se realizaron ese mismo día dos reintegros.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa de los artículos 248.1 y 250.1 1º del Código Penal. Y solicita que se condene a cada uno de los acusados a 3 años de prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y multa de 8 meses con una cuota diaria de 12 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. En concepto de responsabilidad civil, los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente a las víctimas con 450 euros, más los intereses legales correspondientes.