Los hoteles del Monte de Piedad y Cimadevilla ilusionan al comercio gijonés: "Nos darán mucha vida"

El entorno de la Ruta de los Vinos y sus calles aledañas afrontan un horizonte cambiante. Los negocios de la zona, que seguían ya con interés la evolución del conocido proyecto del hotel de cinco estrellas en Cimadevilla, reciben ahora con optimismo el de la constructora Los Campos para reconvertir el histórico edificio del Monte de Piedad en un complejo hotelero –que despejará su planta baja y sótano como negocio hostelero para integrarse mejor en el entorno, lleno de bares– que, esperan, ayudará a captar un nuevo tipo de clientela. "Muchos comercios tenemos la sensación de que esta zona no termina de arrancar. Tener a turistas de hotel nos ayudaría", señala Silvia Villota, responsable de un comercio de cannabidiol de la calle San Antonio, una de las dos entradas del Monte de Piedad.

Villota tiene la sensación de que su calle, pese a su ubicación, no acaba de encontrar su sitio. "Llevo aquí tres años y ya he visto varias etapas. Tras la pandemia abrieron varios comercios nuevos, después otros cerraron y ahora, aunque parece que vuelve a animarse un poco, nunca hemos estado como los comercios de San Bernardo o de Corrida", razona. Tiene, también, una teoría: "Esas etapas en las que la calle aparecía con muchos locales cerrados ha hecho que la gente nos vea como una zona de paso y no comercial".

Desde hace ya un tiempo los propietarios de negocios se reúnen para consensuar cómo dinamizar su eje. "Creemos que esta calle tiene todos los ingredientes para funcionar, así que intentamos poner la misma decoración en épocas especiales, por ejemplo. Sí creo que el Ayuntamiento quizás nos podría ayudar un poco con eso", concreta Eva García, responsable de la papelería que entronca con San Antonio e Instituto, justo en frente del futuro hotel.

La inglesa Alicia Wood abrió hace ahora dos años y medio su amplia tienda de decoración y arte en este mismo tramo de San Antonio. "Estoy muy contenta con la idea del hotel. Creo que es muy necesario para la zona. Por aquí hubo tiendas guapísimas que cerraron por la falta de clientes y de turistas", detalla. "Si la idea es hacer algo similar a El Môderne, con la historia arquitectónica que tiene el edificio, encaja bien en el ambiente general que hay por aquí", añade Villota. Otra "vecina" comercial de San Antonio, y una de las más novatas, es Camilla Nordiello, italiana, que regenta un negocio de diseño de ropa y cerámica. "Dependemos muchísimo de lo que pasa en la Ruta de los Vinos. Muchos abrimos más tarde, a las seis, porque es cuando empieza a pasar la gente que va para allí. El hotel está justo en medio y no puede venirnos mal", señala. Ya en plena Ruta, uno de los pocos negocios que conviven con la hostelería es la joyería de Manuela Díaz, que explica: "Esto es más una zona de paso y de fiesta de noche. Los clientes que atiendo son los que ya nos conocen. Un hotel que traiga gente nueva puede ayudar".

La hostelería, por su parte, comparte también ambos proyectos hoteleros, al que se suma un futuro bloque de apartamentos turísticos justo al lado del Monte de Piedad. Ángel Lorenzo, presidente local de la patronal, explica que tanto este hotel como el de Cimadevilla implican ampliar la "diversidad" de la oferta hotelera en la ciudad para hacerla "más atractiva" a distintos tipos de turistas. Defiende, también, que el Monte de Piedad se vaya a inspirar en El Môderne, que fue "puntero" en su modelo del hotel "boutique".