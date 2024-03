Los argumentos de Transportes para explicar el rechazo al vial de Jove con el túnel: errores y desfases

Un demoledor informe que enumera numerosos errores en los estudios geológicos y de materiales que sustentaron el proyecto del vial de Jove con túnel, y un no menos contundente estudio del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que rechaza financiar la obra poniendo en duda la consistencia de los datos económicos y planteando la necesidad de una profunda revisión de la rentabilidad del proyecto. Esos son los argumentos fundamentales –que no únicos– que dan soporte al "Informe justificativo de la decisión de no adjudicar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación" con el que el Ministerio de Transportes ha notificado el fin del proceso a las empresas que presentaron sus ofertas a la construcción del acceso al Musel desde La Peñona por el vial de Jove.

El informe describe también, como otros males del proyecto que salió a licitación en mayo de 2023, que dificulta la actuación municipal de ejecutar un bulevar sobre el túnel, sobredimensiona los datos del tráfico que pasaría por ese vial, no tiene en cuenta ni la existencias de nuevas edificaciones en la trama urbana ni de desarrollos industriales previstos en El Musel y su entorno, y que obvia la repercusión de los millonarios costes de mantenimiento del túnel. Ante este escenario, la propuesta final que aparece en el propio informe es "reorientar el diseño de la actuación" y, siguiendo las propias indicaciones del BEI, plantear una obra en superficie.

En concreto una obra que rebaja el coste de 290 a 70 millones, podría licitarse en un año y cuyos trabajos se prolongarían durante 32 meses frente a los 59 del vial en túnel. Además, al incorporar el bulevar, cumpliría con los objetivos de movilidad sostenible que se fijan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que le abriría las puertas a recibir financiación europea.

Este informe –firmado digitalmente un día después de que se informara del cambio de planes a Ayuntamiento y Principado en una reunión en la sede madrileña del Ministerio por parte del Secretario de Estado, José Antonio Santano– incorpora dos rúbricas, la del subdirector general de Proyectos y Obras, Fernando Pedrazo, y la del director general de Carreteras, Juan Pedro Fernández Palomino; mismo director general que daba su visto bueno en mayo del pasado año al expediente que iniciaba la licitación del contrato que ahora se descarta por su alto nivel de riesgo e incertidumbre. El informe ministerial se limita a cuestiones técnicas y económicas, sin entrar a valorar los componentes sociales de la operación, que han estado en la base de la reivindicación vecinal y política de esa obra desde Gijón, de cara a la mejora de las condiciones de calidad de vida de los vecinos de la zona oeste. Su conclusión es que "el diseño actual recogido en el proyecto vigente en licitación presenta hoy en día diversas restricciones y limitaciones que no resultan compatibles con el interés público que debe alcanzar la actuación".

A nivel técnico, y ante las incertidumbres detectadas en la revisión del proyecto y realizada una primera aproximación, el Ministerio decide encargar un informe especializado a la empresa Geoconsult, que se encarga de revisar los anejos de geología y estudio de materiales y geotecnia. Su primera consideración es que "buena parte de las investigaciones empleadas en el diseño del proyecto son reutilizadas de proyectos previos y esto conlleva que los sondeos geotécnicos se quedan cortos en muchas ocasiones o que los ensayos disponibles no sean los adecuados. La investigación disponible es deficiente, sobre todo en lo que atañe al falso túnel".

Se determina que no se han realizado ensayos de permeabilidad específicos, habiendo obtenido la información de datos bibliográficos y obras del entorno, que se infravalora la presencia de kars que afecten a la obra y que deben considerarse erróneas las estimaciones sobre reutilización de materiales. Aún más. Dice el estudio que "uno de los mayores problemas que arrastra el proyecto es que en la memoria se establecen unas unidades que no tienen clara correspondencia con lo plasmado en el perfil geotécnico, lo que introduce una gran confusión; en lo dibujado ni siquiera se puede discernir qué son suelos y qué rocas". Y, a mayores, que "se observan los suficientes errores en la asignación de los parámetros hidráulicos como para que el modelo quede invalidado". También hacen referencia a que "no está bien definido" el cruce con una vía de ferrocarril y se considera "aparatosa" la solución dada al desvío y reposición del colector de La Figar.

Un modelo hidráulico que carece de validez y unos estudios que no distinguen suelos de rocas

Aunque se entiende desde el Ministerio que algunos de los riesgos detectados son habituales en este tipo de obras y pueden afrontarse, consideran que son "muy numerosos" y parte de ellos "pueden provocar efectos sustanciales que imposibiliten una posterior gestión a través de modificaciones contractuales durante el desarrollo de la obra, como es el caso de los asociados a las alteraciones del nivel freático –de acumulación de aguas en el subsuelo– de la zona provocados por el soterramiento del trazado o al coste y plazo de ejecución de las pantallas de pilotes". Entienden, por tanto, que el impacto operacional, económico y temporal es tan alto que puede llevar a la inviabilidad del proyecto y, en consecuencia, a tener que rescindir el contrato.

Y desde aquí se da el salto a posibles repercusiones económicas, por ejemplo en reclamaciones patrimoniales de viviendas que se pudieran ver afectadas por el túnel, a importantes afecciones en tráficos rodados y ferroviarios por el cuantioso movimiento de tierras y necesidad de zonas de acopio que genera el soterramiento y la dificultad técnica y el sobrecoste económico de acometer un bulevar urbano sobre el falso túnel.

Si el Ministerio de Transportes da trascendencia a estas conclusiones técnicas, no le da menos a las del Banco Europeo de Inversiones, a quien recurrió en busca de financiación a través de una convocatoria del Mecanismo Conectar Europa. No pasó el filtro. ¿El mensaje central del BEI? "El proyecto carece de una justificación económica sólida y robusta, y plantea riesgos significativos para el uso óptimo de los fondos públicos. No es posible concluir que el proyecto esté justificado desde el punto de vista económico". Habla el BEI de los aumentos de coste que pueden generar las incertidumbres geotécnicas, pero también de la falta de justificación de la elección del soterramiento y de la necesidad de actualizar los datos que se manejan sobre los desarrollos urbanos de la zona y la ampliación de negocio del Puerto. Desde un punto de vista de rentabilidad económica el BEI propone "trasladar a superficie el tramo de falso túnel". No hay que olvidar que el túnel supone el 81% de los 198 millones del presupuesto de ejecución material. Presupuesto que se eleva a 285,6 millones en su licitación con impuestos y a 290,6 millones en el total de la inversión incluyendo las expropiaciones, el programa de vigilancia ambiental y el 2% cultural.

Otra carencia económica que se plantea en el informe tiene que ver con la no incorporación de los costes de mantenimiento de un túnel de dos kilómetros que, "en una elemental estimación" se fijan en tres millones de euros. Un total de 150 millones en los 50 años de vida útil.

Puestos a actualizar datos de un proyecto que salió a licitación en 2023 tras la renovación de precios, plan de obras y plazos del aprobado en 2021 y con una evaluación de impacto ambiental realizada en 2017, la Dirección General de Carretera encargaba a finales de 2023 un estudio de la demanda de tráfico. De los datos aportados por la firma Vectio se concluye que en el proyecto constructivo había una "sobreestimacion muy significativa de la previsión de tráfico" respecto a la situación actual. El cálculo del proyecto ahora eliminado fijaba un paso diario de 6.300 vehículos ligeros y 3.730 pesados en 2026 que pasarían a ser 11.617 y 7.034 en 2056. Nada que ver con las nuevas sumas que parten de 4.219 vehículos ligeros y 1.349 pesados en 2026 para llegar tres décadas después a 6.962 y 2.154, respectivamente.

También se considera necesario revisar la actuación para fijar novedades en infraestructuras y proyecto de desarrollo futuro. Y en ese apartado se enumera la situación de la Zalia y su estación intermodal o el plan para el tramo Lloreda-Veriña al tiempo que, en base a informaciones de prensa, se habla de proyectos en El Musel como la planta de baterías para coches eléctricos o el centro de fabricación de estructuras de soporte para aerogeneradores marinos.

Otro problema al que da ahora importancia el Ministerio para decir que no al proyecto es que el soterramiento supone seguir manteniendo el paso por la avenida Príncipe de Asturias de los transportes especiales y los camiones con mercancías peligrosas. Lo justifica con un real decreto del año 2006 sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado.

Y frente a todo esto, el Ministerio que lidera Óscar Puente reivindica las bondades de un vial de Jove en superficie. Más rentable económicamente para la administración y mucho menos complejo técnicamente. Pero un vial al que Gijón dice no de forma unánime. Ya lo hizo en los años noventa del siglo pasado y lo vuelve a decir ahora.

De una rápida y millonaria licitación antes de las elecciones a un frenazo gestado en semanas Ni un año ha durado el sueño de ver el vial de Jove. O más bien el sueño de poder verlo en 2029, que era la fecha estimada para ejecutar el último diseño de una infraestructura vital para Gijón y su puerto, y de la se empezó a hablar en los años ochenta del siglo pasado aunque hubo que esperar a 2005 para verla fijada en un acuerdo oficial. Casi tan rápido como se gestó la licitación de un histórico contrato de casi 290 millones en un mayo de 2023 marcado por la cita electoral se ha ejecutado su paralización y la decisión de obviar el soterramiento para pasarse a una obra más modesta, 70 millones, en superficie. Hace un año se daba el visto bueno a un diseño basado en un túnel que ocupaba dos de los 2,5 kilómetros del trazado. Ahora se dice que ese proyecto se sostenía sobre datos técnicos y económicos que lo hacían inviable. Y no solo, también que era un peligro para los vecinos de 150 viviendas y una residencia de ancianos. Uno de los argumentos a los que más trascendencia daba el miércoles el Secretario de Estado, José Antonio Santano, al anunciar la "malanueva" a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y al consejero de Fomento, Alejandro Calvo. Santano es el número dos de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible desde finales de noviembre. Fue su antecesora, Raquel Sánchez, quien había generado la esperanza en Gijón de que sí, esta vez sí, el vial de Jove estaba encaminado. En noviembre cambia el mando del Ministerio y el 22 de diciembre la Dirección General de Carreteras cambia la metodología de estudio de los riesgos de las obras para detectar sus "principales incertidumbres". Un nuevo método que se aplica al proyecto del vial de Jove pidiendo una supervisión a las empresas Urci Consultores y Otto Ingeniería y Obras, que detectaron una decena de riesgos en las fases de construcción y explotación. Eso llevó a encargar un estudio hidrogeológico más específico a Geoconsult. Su informe de conclusiones, presentado este mismo mes, enumera numerosos errores que convierten el proyecto, tal y como está, en papel mojado. Antes, en febrero, el Ministerio había recibido el no del Banco Europea de Inversiones a financiar la obra por no verle una correcta justificación económica. El BEI sugiere dejar atrás el túnel. Y así se hace.

Cronología del enésimo varapalo a la insfraestructura de la ciudad: De sí al no en menos de un año [object Object] Una resolución del Director General de Carreteras actualiza los precios, plan de obra y plazos de la resolución de julio de 2021 con la que se aprobó el proyecto de construcción del acceso al puerto de El Musel desde el enlace de La Peñona por el vial de Jove. Dos de los 2,5 kilómetros del vial van soterrados 4 de mayo de 2023 Por resolución de la Secretaría de Estado se ordena la contratación de las obras con trámite anticipado de gasto. El presupuesto aprobado, IVA incluido, se eleva a un total de 285.692.359,38 euros 9 de mayo de 2023 El Consejo de Ministros autoriza la celebración del contrato 25 de mayo de 2023 Se publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de licitación 28 de mayo de 2023 Elecciones municipales y autonómicas en España 29 de mayo de 2023 Se publica el anuncio de licitación de la obra en el Boletín Oficial del Estado 29 de agosto de 2023 Desde la plataforma de contratación se publica una rectificación del anuncio con nuevas fechas para la licitación del contrato, que se justificaron por su complejidad 4 de septiembre de 2023 Esa corrección se publica en el BOE fijándose el 22 de enero de 2024 como la fecha final para la recepción de ofertas de las empresas. 11 de septiembre de 2023 Empiezan a pasar por el Ateneo de La Calzada los propietarios de las fincas expropiadas para rematar los trámites de ocupación del suelo 4 de noviembre de 2023 En unas declaraciones públicas la entonces ministra Raquel Sánchez fijaba para finales de 2024 el inicio de la obra. 21 de noviembre de 2023 Óscar Puente toma posesión como nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Noviembre de 2023 Se presentan las conclusiones de un nuevo estudio de demanda para el vial de Jove, que firma la empresa Vectio 22 de diciembre de 2023 La Dirección General de Carreteras aprueba un nuevo sistema de tratamiento de los riesgos de sus obras 24 de enero de 2024 Se celebra la mesa de contratación para la apertura del sobre administrativo 31 de enero de 2024 Se celebra la mesa de contratación para la apertura del sobre con la oferta técnica 21 de febrero de 2024 Se fecha el informe del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que indica la inviabilidad económica del proyecto y plantea como más rentable una propuesta en superficie 26 de febrero de 2024 La Plataforma de Contratación del Esta publicita el aplazamiento e la apertura del sobre con la oferta económica que iba a tener lugar dos días después. La nueva fecha fijada es el 28 de marzo. El movimiento genera una ola de rechazo en Gijón Marzo de 2024 La firma Geoconsult presenta su estudio de revisión de los anejos de geología y estudio de materiales y geotecnia del proyecto 13 de marzo de 2024 Con los votos a favor de los 27 concejales de la Corporación sale adelante una iniciativa plenaria impulsada por el gobierno de Foro y PP mostrando el rechazo de Gijón a las demoras en el vial de Jove y exigiendo urgencia en la licitación al Ministerio 20 de marzo de 2024 El Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, comunica en Madrid a la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el consejero de Fomento del Principado, Alejandro Calvo, que el Ministerio desiste de hacer el vial de Jove soterrado y opta por uno en superficie con bulevar incorporado con un coste de unos 70 millones. Además se compromete con la conversión en bulevar de la avenida Príncipe de Asturias, por unos cinco millones, y con realizar al tiempo el desdoblamiento de Lloreda-Veriña, con un coste de 60 millones. En total una inversión de unos 135 millones en las tres obras. 21 de marzo de 2024 La Dirección General de Carreteras emite un informe justificativo donde se concluye que hay razones de interés público para no adjudicar el contrato y paralizar de manera definitiva la licitación. Primeras movilizaciones.

Suscríbete para seguir leyendo