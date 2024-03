Una lucha que nace del corazón

Un corazón partido en dos por una carretera. Esta es la imagen que se ha convertido en símbolo de la nueva lucha vecinal contra la intención del Ministerio de Transportes de ejecutar todo el vial de Jove en superficie. Si hace tres décadas se colgaron telas verdes en las ventanas de las casas de La Calzada para defender la integridad del valle de Jove, ahora es el rojo de un corazón roto el color que avanza desde las redes sociales el reinicio de las movilizaciones.

La creación es del diseñador Carlos Arias. No ha tenido que hacer una gran labor de investigación sobre el problema y sus efectos sobre la zona oeste. Se los sabes de memoria. Es vecino y, además, presidente de la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada. Fue allí donde se empezó a hablar de la necesidad de generar un símbolo que ejemplificase, explica Arias, "lo que supone este vial en cuanto a partir Jove en dos pero también, desde un punto de vista más sentimental, lo que ha supuesto esta decisión en cuanto a romper el corazón y las esperanzas que todos teníamos depositadas".

Ese corazón partido, pero palpitante, acompañado de los lemas "Autovía por Xove no" y "El Oeste no se rinde" se colocó en las redes sociales de la asociación de La Calzada antes de dar el salto a las de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV). Ahora ya se puede ver en los perfiles de muchos vecinos y de algunos políticos de la ciudad.

El líder vecinal de La Calzada lo tiene claro: un vial de Jove con cuatro carriles en superficie no hace más que generar una barrera en un entorno que ya tiene suficientes, mientras en otras partes de la ciudad se lucha justo por eliminarlas. Caso por ejemplo del plan de vías. Pero es que, además, "no soluciona el problema. Solo traslada los camiones de un lugar a otro" y lo hace con una serie de justificaciones que "no son más que excusas de última hora. Es algo frustrante".

