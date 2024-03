Los vecinos iniciarán movilizaciones por el vial de Jove y la Alcaldesa apelará a Barbón para mediar con Transportes

Una carta al secretario de Estado de Transportes y también al Principado para que el presidente Adrián Barbón actúe como "interlocutor" en Madrid y, en paralelo, un calendario de movilizaciones que liderará el entorno vecinal como protesta al "sinsentido" de la caída de la licitación del vial de Jove tras apuntar nuevos informes a la supuesta inviabilidad técnica de crear un semitúnel. Estas fueron las dos conclusiones pactadas esta mañana entre el gobierno local y cerca de una veintena de representantes vecinales de la ciudad, en su mayoría delegados de asociaciones de la zona Oeste, que confirman que "de ninguna manera" tolerarán un vial de superficie en el valle de Jove y que pedirán "responsabilidades" por este nuevo cambio. "Si no creyese que hay margen para actuar, yo hoy mismo me iría a mi casa. Pero no lo hago porque creo que esto tiene solución y porque estoy más fuerte que nunca", reivindicó la Alcaldesa a la salida de la cita, a la que acudieron también representantes de las dos grandes federaciones vecinales, la urbana y la rural.

La cita tomó como sede el salón de recepciones en una reunión presidida por la propia Alcaldesa y por su vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, acompañadas ambas por los ediles Rodrigo Pintueles, Pelayo Barcia, Jesús Martínez Salvador y Gilberto Villoria. Moriyón explicó que su equipo ultima esa carta para Transportes en la que espera poder recoger la "respuesta ciudadana" ante la solución que les habían planteado (anular la actual licitación de obra y crear un proyecto de vial en superficie) y para solicitar una "reunión urgente". "Nos queda claro que el vial en superficie es simplemente inviable; no se puede hacer", confirmó la Regidora. Manuel Cañete, presidente de la FAV, preguntó de manera irónica si se habían despedido ya a los funcionarios que licitaron una obra aparentemente inviable. Moriyón respondió: "Más que la responsabilidad de los funcionarios, lo que urge ahora es una respuesta política. Hemos pedido tener acceso a todos los informes técnicos que han avalado esta decisión".

Aclaró la Alcaldesa, sin embargo, que la entrega de este informe técnico supuso ya "el primer compromiso incumplido" por parte del Ministerio hacia su equipo. "Nos habían dicho que nos lo iban a entregar, pero lo vimos porque nuestros servicios detectaron que se había colgado el viernes en la Plataforma de Contratación del Estado. Lo estamos analizando, pero, tras una primera lectura rápida, todo parece que adjudicar esa obra (con el túnel) hubiese sido una temeridad. Se hizo mal el proyecto", aseguró Moriyón, que achacó estos defectos de base, según recoge ese informe, a la ausencia de catas y estudios. Estos peligros, que pondrían en riesgo a más de 150 viviendas y una residencia de ancianos, fue el argumento esgrimido la semana pasada por el Ministerio para anular la licitación. Pero Moriyón concreta que lo que viene reflejado en ese informe y lo que se le explicó a ella de palabra no coincide del todo. "Nos dijeron que las empresas que se habían interesado en la licitación les habían dicho que el proyecto estaba terriblemente planteado y que de hacerse con la obra pedirían un modificado nada más empezar. Eso no viene recogido en el informe, pero nos lo contaron de palabra", afirmó.

Por lo demás, tomaron la palabra vecinos y representantes de Jove, Veriña, La Calzada, Portuarios, El Muselín y el Natahoyo, así como de la Plataforma contra la Contaminación y de la asociación cultural de El Lauredal, entre otros. Varios de ellos sugirieron recuperar la idea del túnel de Aboño como posible solución alternativa, y otros lamentaron que se entienda técnicamente inviable un semisoterramiento que no parece más complejo que otras obras de ingeniería que ya se realizan hoy en España. "No lo vamos a tolerar, simplemente. Un túnel debería ser viable si hay voluntad", señaló José Ramón Fernández Puerta, líder vecinal de Jove. "Se acabaron los paños calientes. Si hay que ir a Madrid, vamos a Madrid", completó Sotero Rey, de El Muselín. "El problema trasciende a la zona Oeste y nos afecta a toda la ciudad. El resto de barrios somos solidarios", dijo Paulino Tuñón, de La Guía. "Vamos a inciar un calendario de movilizaciones, no vamos a esperar más. Animamos a quienes se quieran sumar a nosotros", completó José Luis García Nicieza, líder de Veriña y representante en la reunión de la federación rural.

Cañete, por su parte, sugirió una declaración institucional que Moriyón le confirmó estar ya preparando, si bien éste planteó que su lectura se hiciese en algún espacio "emblemático de la ciudad". Por ahora, señaló Moriyón, se espera llevar el texto de esa declaración el Pleno del 10 de abril. Varios delegados vecinales, por último, pidieron también la intervención de la Autoridad Portuaria, cuyo "modelo de negocio", a su juicio, "no puede seguir favoreciendo la llegada de empresas contaminantes". Mientras esta reunión tenía lugar, decenas de vecinos se manifestaron frente al Ayuntamiento, primero, y en la playa de San Lorenzo, después, en unas movilizaciones que esperan tomar fuerza después de Semana Santa.