La asociación vecinal de Granda, sin candidaturas para la nueva directiva

Desierta. Así ha quedado la presentación de candidaturas para tomar el relevo en la asociación de vecinos "Santo Tomás" de Granda tras la renuncia de Félix Gómez a continuar en el cargo. Hace días culminó el plazo, pero nadie ha dado un paso al frente. "Era una de las posibilidades, pero no la que esperábamos", reconoce Gómez, que se autodescarta para seguir. "He cumplido un ciclo es necesario que entre nuevo oxígeno. La parroquia requiere de alguien que pueda dedicarle tiempo", indica Félix Gómez, para el que "la ilusión es necesaria pero no suficiente".

En los próximos días la junta directiva saliente mantendrá una reunión para evaluar las opciones y salir del atolladero. "Supongo que habrá que adoptar la figura de junta gestora o algo similar", señala Gómez, que lamenta la situación del colectivo. "Hasta ahora siempre ha habido un relevo natural", subraya. Pese a la actual coyuntura, la directiva no dejará la asociación "sin nadie, por responsabilidad y compromiso", sentencia Félix Gómez, que buscará dar con la fórmula para tratar la "sucesión" en la entidad. "No cesaremos la actividad", sostiene.

En el calendario electoral estaba marcada la fecha del 7 de abril, día en el que, en caso de haber más de una alternativa a la presidencia, se celebrarían las elecciones. La ausencia de candidaturas convierte en una quimera ese escenario en Granda.