Red Eléctrica costeará la construcción de la subestación para dotar de energía a la Zalia

La construcción de la subestación eléctrica de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) será costeada por Red Eléctrica, lo que permitirá superar el principal escollo para poder iniciar la venta de los 706.704 metros cuadrados de parcelas de la fase 1 de la Zalia, después de que el año pasado hubiera entrado en servicio la primera conexión viaria adecuada para el futuro polo empresarial; la carretera que la une a la AS-19 a la altura de La Peñona.

Conseguir que alguien asumiera los alrededor de 15 millones de euros en los que se cifró la construcción de la subestación eléctrica fue una odisea para el Principado de Asturias después de que los servicios de la administración autonómica vetaran que el gobierno regional inyectara más recursos en una sociedad a la que ha aportado 111 millones de euros para evitar su descalabro ante la falta de venta de las parcelas.

Se intentó con una compañía energética, con una empresa interesada en construir una central de biomasa en la Zalia y con un organismo estatal. Al final, será Red Eléctrica la que asuma esa obra con la que se romperá el círculo vicioso que supone que la Zalia no podía vender parcelas porque carecían de suministro eléctrico y no podía construir la subestación al no tener ingresos por la venta de parcelas.

Atraer a Gijón otro proyecto vinculado a la movilidad eléctrica, objetivo en la colaboración de Sepides

Ahora el camino empieza a despejarse, al menos para poner en el mercado las parcelas en las condiciones imprescindibles para que puedan ser una opción a tener en cuenta por los potenciales compradores, con un plazo previsto para la ejecución de la subestación de año y medio. El precio de venta de las parcelas dependerá de la tasación del terreno, que se hará después de que el próximo martes la junta de accionistas de la Zalia culmine la reestructuración accionarial de la misma mediante la conversión en acciones de los 126,28 millones de euros de deuda contraída por la Zalia con el Principado, el Ayuntamiento de Gijón y los puertos de Gijón y Avilés. En los dos primeros casos mediante préstamos participativos cuya exigibilidad se está tramitando como paso previo para su conversión en acciones, explicó ayer el consejero de Fomento del Principado, Alejandro Calvo, mientras el portavoz del gobierno local gijonés, Jesús Martínez Salvador, recalcó la apuesta del Ayuntamiento por la Zalia con esa conversión del crédito en acciones.

Tras esa ampliación de capital, la Zalia pasará a ser una sociedad con capacidad y solvencia financiera propia y por tanto con una mejor posición para abordar los proyectos conjuntos estratégicos con socios como Red Eléctrica y Sepi Desarrollo Empresarial (Sepides).

En cuanto el caso de Sepides, su papel será crucial para captar inversores para la Zalia. Para facilitar esa posibilidad, se está analizando modificar el orden que inicialmente se había previsto para el desarrollo de las fases 2 y 3 de la zona logística. El objetivo es intentar captar para la zona logística un proyecto industrial de gran calado, vinculado a la industria de la movilidad eléctrica. La compañía china de construcción de automóviles eléctricos Byd ya había puesto sus ojos en la Zalia, optando finalmente por un terreno alternativo en Hungría y en otros lugares de España se están promoviendo inversiones importantes de otros fabricantes vinculados a la movilidad eléctrica o a los componentes necesarios para la misma.

En Gijón ya se cuenta con un proyecto de este sector, como es el que promueve Ionway (sociedad constituida por Umicore y el grupo Volkswagen) en la ampliación de El Musel para producir los compuestos que se utilizan en la fabricación de los cátodos de las baterías de los coches eléctricos, proyecto para el que se eligió El Musel por la necesidad de acceso al mar de este proyecto.

En cuanto a la estación intermodal de la Zalia, Interzalia, que requerirá de una inversión de unos 85 millones de euros, el Principado cuenta con Adif para el desarrollo de esa parte del proyecto.

Por otra parte, el proyecto de la Zalia fue puesto ayer en relación con la reactivación de la autopista del mar entre Gijón y Nantes por parte del consejero de Fomento, Alejandro Calvo, en la Junta General del Principado, en respuesta a una pregunta del diputado Adrián Pumares. Calvo indicó que «empezaremos a comercializar parcelas y Zalia y su estación intermodal van a ser un elemento muy importante para hacer más necesaria incluso tener un elemento que permita pivotar los tráficos de camiones hacia la autopista del mar», señalando respecto a esta última y su reactivación que «ese trabajo es un trabajo del Gobierno de Asturias, es un trabajo de Gijón, pero lo que exigimos es que sea un trabajo también ahora mismo para Puertos del Estado».

