"Aparte de obras iniciadas por el gobierno anterior, poco más estamos viendo"

Luis Manuel Flórez, "Floro" (La Moral-Tuilla, Langreo, 6-1-1954), es el portavoz del grupo mayoritario de la oposición, el PSOE.

–Valore el primer año de mandato.

–Es un mandato que comienza desde una mentira electoral, al pactar con Vox. Y dicho eso, estamos en una ciudad que languidece, a la espera de que las promesas electorales se pongan en marcha y hasta el momento vamos viendo infografías, pero no concreciones. De sus promesas electorales han cumplido los toros, el cambio en la circulación del Muro y el desistimiento de la normativa de movilidad. Poco más estamos viendo, aparte de continuar obras iniciadas por el gobierno anterior del PSOE.

–La movilidad fue uno de los principales puntos de fricción en el anterior mandato.

–Con la retirada del recurso, Gijón quedó situado en la norma de 2002, obsoleta para las necesidades de la ciudad. Se habla de una zona de bajas emisiones en La Calzada en la que no se van a tomar medidas restrictivas hasta que no se haga el vial de Jove. No me parece serio, porque hay unos fondos europeos con una exigencias que tenemos que cumplir.

–En cuanto al vial de Jove, hay sobre la mesa ahora dos propuestas de acceso por Aboño, una del PSOE y otra del PP, ésta con un túnel bajo la Campa.

–El Musel es un gran puerto que tiene que tener unos accesos acordes. De ahí que nosotros, aparte de defender el soterramiento del vial de Jove como una de las entradas al Puerto, defendamos mejorar el actual acceso por Aboño. El PP nos ha puesto encima de la mesa un proyecto que yo creo que es digno de estudio, ¿por qué no? Es una propuesta más, en positivo, y tengo entendido que la iba a trasladar también al Ministerio para su valoración. Yo no soy técnico y creo que hay que esperar a que la valoración la hagan los técnicos del Ministerio, al igual que con los otros planteamientos que hay sobre la mesa, y nos haga la propuesta que estamos esperando todos los gijoneses en septiembre. Es de agradecer que haya propuestas en positivo del PP sobre alternativas y extraña que la otra parte del gobierno municipal eluda pronunciase y la haya despejado a córner, diciendo que la vicealcaldesa la presentó en un acto de su partido; un partido de gobierno. Todo lo que sea aportar y poner encima de la mesa ideas ante un problema es participación y creer que entre todos podemos sacar las cosas adelante. Lo contrario, es esconderse.

–El Ministerio, de mano, planteó el vial de Jove en superficie.

–Hay una postura unánime que salió del Consejo Social de un vial soterrado por Jove. Hemos dicho claramente no al vial en superficie. El Ministerio lo ha aceptado y es de agradecer. En la reunión de Madrid en la que el Ministerio dijo no en un primer momento al vial soterrado, nuestra Alcaldesa dijo que había entrado en shock. Bueno, con el Mundial le entró miedo.

–Ya que habla del Mundial, sigamos por ahí.

–No cabe duda de que la FIFA hizo un planteamiento leonino de las condiciones, pero lo que no es de recibo es que el Ayuntamiento actúe pasivamente en vez de, por lo menos, luchar para mantener la posibilidad de que Gijón pudiera seguir siendo candidata. ¿Que después no sale?, pues no sale, pero había que intentarlo. No entiendo esa dejadez del gobierno sin moverse antes de decir no, por ejemplo contactando con empresas. El Mundial es una oportunidad de negocio importante y de transformar la ciudad, por ejemplo en los accesos para los que se podrían conseguir fondos estatales al ser sede del Mundial. Y el querer lavar la imagen de esa pasividad a través de los mupis con aquello de que somos mundiales, fue reírse de los ciudadanos.

–¿Y la remodelación de El Molinón?

–Ahí faltó un estudio serio de lo que se quería hacer. Nosotros llegamos a plantear un recrecimiento de El Molinón por unos 30 millones de euros, bastante menos que los 200 y 150 millones de los que se llegó a hablar.

–¿Qué le parece la propuesta del gobierno local para el Solarón?

–Hacer bloques de edificios en altura entre la plaza del Padre Máximo González hasta el Museo del Ferrocarril presenta varios problemas: un efecto muralla, quita visibilidad a la fachada catalogada del Museo del Ferrocarril, las sombras que proyectaría sobre la playa de Poniente y no encaja con el vial que se plantea tras la supresión del viaducto de Carlos Marx. Y a eso se añade que la reducción en el número de viviendas que plantean supondría una reducción de ingresos de unos 40 millones de euros para el plan de vías, que la pregunta es de dónde los vamos a sacar. Lo que ahora plantean es fruto de la improvisación a la que Foro nos tiene acostumbrados, porque no tienen un modelo de ciudad y están a la que salta. Así es difícil hacer propuestas sensatas. Nosotros defendemos para el Solarón la construcción de un centro municipal integrado, que no lo hay en la zona centro. y dentro de la construcción de viviendas, también vivienda pública.

–¿Y cree que el gobierno central cumplirá con el plan de vías y la intermodal?

–No puedo pensar otra cosa. Si no, a los gijoneses no nos queda otra que salir a la calle. Y tenemos que estar expectantes en que se cumplan los plazos.

–Hablemos de Naval Gijón.

–Para nosotros era una parte de un proyecto más amplio, el proyecto Costa, que incluía la transformación de toda la zona degradada de El Natahoyo, y en Naval Gijón construir la ciudad del talento, para apoyar a la transformación tecnológica de las empresas. ¿Qué estamos observando ahora? Aparte de la infografía de turno, lo que se ve es que siguen sin tener un plan de ciudad. Se llegó a hablar del LX Factory de Lisboa, de repente se cambió y se hablaba de otra cosa... ¿Dónde está la seriedad? Plantean Gijón Azul y no puedo opinar sobre algo de lo que sólo he visto una infografía de colorines. Estamos a la espera de que se nos explique qué planes va a haber. La otra cuestión es cómo se están consiguiendo los terrenos. Nuestra idea era que tanto el Puerto como Pymar participaran como agentes activos de la transformación que se va a hacer, no comprar los terrenos, como se ha hecho con el Puerto.

–¿Qué destaca de la gestión urbanística?

–Que deja mucho que desear. No hay una respuesta clara a las demandas que se están haciendo desde los barrios. Por ejemplo, en la Obra Social de Contrueces se iba a empezar, según el gobierno, en febrero. Luego dijeron que para junio. A ver si es verdad, porque ya no es un tema de ladrillo. Hay zonas, como esta, en las que hay personas que por problemas de movilidad llevan encerradas en su casa un tiempo importante porque no tienen ascensor.

–Hablemos de promoción económica.

–Hay un aprovechamiento de lo que el gobierno anterior dejó hecho con la ampliación del Parque Tecnológico en la Pecuaria. Esperemos que sean capaces de ir iniciando esa ampliación. Hay promesas y planes, pero no acaban de ejecutar.

–¿Y la vía gijonesa de la cultura?

–En cultura hay una involución, una privatización, una mercantilización y una turistificación. Aparte de eso, nosotros presentamos en su momento una proposición para que Gijón fuera Capital Europea de la Cultura. Se nos dijo que no y, mira tú, los de Oviedo sí la están llevando adelante. No sé si hay interés en hacer llegar la cultura a los barrios. No puede ser que se plantee un tratamiento de museos relacionado sólo para las visitas turísticas y cuatro iniciados.

–¿Y los servicios sociales?

–Tenemos un problema muy serio, la cronificación de personas vulnerables. Es un reto que el gobierno socialista anterior había trabajado con precisión a través de la REDIA, la red de inclusión activa, en la cual participa un conjunto de entidades sociales de la ciudad. Para la inclusión cualquier persona necesita vivienda y trabajo. El gobierno local no niega la mayor en principio, pero todavía no ha convocado el Consejo Estratégico de la REDIA, y ya llevamos un año de mandato. Lo que está haciendo es mantener lo que ya hay, pero sin avanzar. También hay falta de agilidad en la gestión de subvenciones.

–¿Echa algo en falta en política de vivienda?

–Desarrollo y construcción de vivienda pública asequible. Y subvenciones. Muchas personas pueden acceder a un alquiler en condiciones de mercado.

–¿El gobierno local valora alguna de sus propuestas?

–No se nota interés en sentarse con nosotros para ver cómo se puede mejorar. Más bien se trata de aislarnos.

–No sé si en eso también incluye al resto de la oposición de izquierdas. IU y Podemos van de la mano en propuestas en las que no está el PSOE.

–Hay muy buena relación, pero tenemos matices distintos. Sí es cierto que a veces da la sensación de están más pendientes de hacernos la oposición a nosotros que al gobierno municipal. Pero hemos votado propuestas y sacado declaraciones conjuntas con los otros partidos de la izquierda.

–¿Agotará todo el mandato como portavoz? Se oye que está cansado y quiere dejarlo pero no le dejan en el partido.

–Ni siquiera me lo he planteado. Yo no tengo la cabeza en ese pensamiento hoy por hoy. Un no rotundo, ni lo he tratado con nadie ni se me ha ocurrido tratarlo; sigo ilusionado. Estoy en un partido que tiene unos procesos y unos tiempos y no es en el momento en el que estamos.

–¿Piensa en volver a ser candidato en las próximas elecciones?

–No es el momento de plantearlo, ni sé cómo voy a estar de salud. Y habrá unas primarias.

–¿Lo peor del gobierno local en este año?

–El populismo y que no tienen un proyecto de ciudad.

–¿Y lo mejor?

–Me cuesta encontrar algo.

