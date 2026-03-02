Cuando el colágeno deja de ser una moda

El pasado lunes estuve en Madrid impartiendo una formación sobre fisiología del colágeno. Un laboratorio de gran prestigio quiso contar conmigo para participar en una de sus formaciones. Mientras preparaba la jornada, pensé en lo curioso que resulta ver cómo una palabra que hoy aparece en anuncios, suplementos, cremas y conversaciones de café, tiene detrás una complejidad biológica tan poco comprendida.

El colágeno se ha convertido en tendencia. Se habla de él como si fuera un ingrediente mágico que se “pierde” y que simplemente hay que “reponer”. Pero el colágeno no es un producto: es una estructura. Es el andamiaje que sostiene nuestros tejidos, el entramado que da firmeza, elasticidad y coherencia a la piel. No se trata de añadirlo sin más, sino de entender cómo se forma, cómo se degrada y qué necesita el organismo para producirlo correctamente.

La fisiología nos recuerda que no existen soluciones aisladas. La síntesis de colágeno es un proceso celular complejo que requiere señalización adecuada, fibroblastos activos, micronutrientes disponibles y un entorno tisular sano. No es un interruptor que se enciende con una cápsula o con una crema milagrosa. Es un diálogo continuo entre nuestras células y el entorno.

Quizá lo más interesante de la jornada no fue hablar de fibras tipo I, tipo III… ni de glicosaminoglicanos o metaloproteinasas. Fue constatar que cada vez hay más espacio para la conversación rigurosa dentro del sector de la estética. Que se pueda hablar de biología con profundidad en un ámbito tradicionalmente asociado a la superficialidad es, en sí mismo, un cambio gigante.

Durante años, el discurso sobre belleza ha estado dominado por promesas rápidas y soluciones simplificadas. Sin embargo, la piel no entiende de marketing; entiende de fisiología. Y la fisiología exige respeto por los tiempos, por los procesos y por la individualidad de cada persona.

Participar en esa jornada me hizo reflexionar sobre algo más amplio: la responsabilidad que tenemos quienes trabajamos en este ámbito. No basta con conocer técnicas o manejar aparatología avanzada. Necesitamos comprender qué estamos estimulando, por qué lo hacemos y en qué contexto. Necesitamos explicar que producir colágeno no es “fabricar juventud”, sino favorecer la calidad del tejido dentro de una realidad biológica concreta.

Tal vez el verdadero avance no sea encontrar el último activo de moda, sino recuperar el criterio. Entender que el cuidado de la piel no es una lucha contra el paso del tiempo, sino un acompañamiento consciente de los procesos naturales.

El colágeno no es una tendencia. Es estructura, es sostén, es coherencia. Y quizá por eso hablar de él con rigor también sea una forma de reivindicar una belleza con más cabeza y menos prisa.

El colágeno sostiene la piel. La responsabilidad sostiene la profesión. Quizá por eso, esta vez mis nervios previos no tenían que ver con la falta de preparación, sino con todo lo contrario. Con saber exactamente lo que implica hablar de esto. Con ser consciente de lo que aún queda por comprender… ¡Si yo empecé mi vida profesional dando clase! Salí de la carrera y prácticamente entré en un aula.

Durante años, enseñar fue mi terreno natural. Sin embargo, más de veinte años después, con mucha más experiencia, más estudio y más criterio, enfrentarme a una formación así me generó una responsabilidad que entonces no sentía de la misma manera.

No sé si la juventud nos hace más valientes o simplemente más inconscientes. Tampoco sé si la madurez nos vuelve más prudentes o más exigentes con nosotras mismas. Lo que sí sé es que hay algo profundamente bonito en seguir sintiendo respeto por lo que haces.

Porque cuando el conocimiento deja de ser una exhibición y se convierte en una responsabilidad, algo cambia.

Y quizá esa sea también una forma de estructura invisible: la que sostiene nuestra manera de ejercer, de enseñar y de estar en el mundo.