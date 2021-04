La gente quiere tocar el amor

La fe en Cristo resucitado llegará a los corazones de nuestros iguales, si los creyentes amamos con obras de misericordia a la gente que tenemos cerca. En el evangelio de hoy, Jesús busca a los discípulos y comparte alegría, pan y pescado, para animarles a dar, a servir.

Y es que Cristo resucitado no es una figura luminosa, pero abstracta, que pasó haciendo el bien hace muchos años. Cristo está vivo y pasa a través de ti y de mí, compartiendo el amor con los hombres que nos rodean. Por eso el amor cristiano, si no se le ve, se le palpa o se le toca, en estos momentos de covid, sería un fantasma que no puede salvar a nadie.