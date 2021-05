Bilbao y/o San Sebastián

Al sector turístico local le gustaría que Gijón se fijase en Bilbao y en San Sebastián a la hora de captar viajeros, según una reciente encuesta realizada por los gestores municipales para actualizar su estrategia. Se sobreentiende que este deseo se ciñe al tipo de visitante que atraen por igual ambas ciudades vascas (mayoritariamente familiar, de estancias no demasiado largas, con un poder adquisitivo medio o alto e inquietudes culturales y gastronómicas) y no a la creencia de que comparten modelo, porque en la base no es así. La capital vizcaína fía su tirón a un gran elemento central, el Museo Guggenheim, acompasado de una inteligente regeneración postindustrial. Mientras que la guipuzcoana brinda su entorno natural y un entramado urbano impecable repleto de pequeños rincones llamativos. Elegir los dos caminos al mismo tiempo es imposible. Seguramente lo mejor sea optar por uno intermedio y con acento propio.