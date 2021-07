Uno de los cocineros más solidarios del mundo es el asturiano José Andrés. Así lo ha reconocido el jurado de los premios Princesa de Asturias. Algo que ha venido a confirmar que este señor de los pucheros ha sido profeta en su tierra natal, lo cual no es muy frecuente por estos lares. Aunque reside habitualmente en Nueva York, su obra –muy cristiana por el evangélico dar de comer al hambriento– está extendida por medio mundo.

José Andrés lleva más de diez años comprometido con ofrecer comida a las personas víctimas de graves tragedias, entre ellas la covid-19 que no cesa en este 2021. Con sus equipos de voluntarios preparan platos bien cocinados a personas de diversos países: Puerto Rico o Guatemala, entre otros países de Hispanoamérica. Su labor caritativa por humanitaria ha sido reconocida antes del Premio Princesa de Asturias en EE.UU, donde su organización WCK (World Central Kitchen) ofrece una repuesta no paternalista sino comprometida con las personas mas necesitadas y hambrientas. Pero José Andrés no solo da el pez sino que enseña a pescar: prepara y enseña a preparar buenas y saludables platos. Él mismo manipula los fogones y los pucheros porque experimenta el consejo que Santa Teresa, con suave ironía, daba a sus monjas: también entre los pucheros anda Dios.

Además a José Andrés le preocupan los niños. No solo deben estar bien alimentados. También aprender con eficacia a leer y escribir, además de las cuatro reglas de la aritmética; por eso tiene un proyecto educativo muy efectivo. Su “Por una escuela bien alimentada”. José Andrés tiene ideas muy claras sobre la educación y la comida, por eso afirma que quienes trabajan en el sector de la restauración deben ayudar a reactivar la economía, mientras se reconstruyen las comunidades. Él lo cumple con determinación todos los días en muchos países. Incluida España.