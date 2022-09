Una vida de compromiso social

Iniciamos la semana con los últimos preparativos del funeral de la Reina Isabel II pero, en Gijón hay una noticia que eclipsa esta actualidad internacional. Floro es el candidato de la ejecutiva local a las primarias del PSOE de Gijón.

No voy a entrar en esas cuestiones políticas, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de poner en relieve unos aspectos que deben unirse a todo un bagaje profesional incuestionable en el ámbito social. Estos días se dirán y oirán muchas cosas de Floro, siendo difícil añadir aspectos nuevos a una persona que ya es conocida por toda la ciudadanía y que no en vano ya fue reconocida con la Medalla de Plata de la Villa de Gijón en 2019.

Sí, Floro es un referente en el tercer sector, siendo indudable su aportación a Proyecto Hombre en Asturias y también reseñable su vinculación a otras causas sociales como el Albergue Covadonga, entidad a la que está ligado desde sus orígenes.

Floro es además una persona de consenso, es un hombre carismático y comprometido con las causas sociales. Un hombre que defiende con firmeza y vehemencia sus creencias. Es una persona de gran calidad humana, de esas personas con hondura y que dejan una huella imborrable. Alguien cercano a la realidad social y que vive con coherencia su compromiso social y personal. No quiero olvidar su gran sentido del humor, aspecto que no está reñido con su compromiso y su sentido de la responsabilidad. Cuando hay que reír, se ríe y cuando hay que meterse en el barro, pues uno se mete. Incansable y con unas ganas inagotables de trabajar en favor de la comunidad.